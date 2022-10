Francisco Solano Sosa, el pintor y escultor de Almagro que desafía al arte

Francisco Solano Sosa: Nací en Almagro y transcurrí mi infancia ahí y en Caballito mi primer vínculo con el arte, aparte de plástica del primario, fue ir a un taller de cerámica, y después de 25 años terminaría haciendo la carrera en el IUNA, la Universidad Nacional de las Artes.

P.: ¿De dónde proviene la inspiración de sus obras?

F.S.S.: Minibar básicamente está dividida en dos faces, la de pintura abstracta, en la cual voy buscado mi propia imagen, y por otro lado, la de ceramista escultor, que profundicé una imagen de aspecto antropomorfo, haciendo máscaras y esculturas, y también pinturas.

P.:¿Qué considera que es el arte?

F.S.S.: Para mí forma de vivir el arte es simple sin especulaciones técnicas, es la expresión si llega o no al espectador, cosa que no me preocupa sino el placer de hacerlo.

P. ¿Quiénes son sus artistas referentes?

F.S.S.: En el país hay grandes corriendo muy variados estilos y constante evolución desde el pintor Ricardo Carpari hasta Marta Minujín.

P.: ¿Cómo es ser un artista en Argentina?

F.S.S.: El desarrollo formativo del artista en Argentina es bastante fácil, hay muchos lugares de formación gratuitos, pero el desarrollo de la profesión es complejo, ya que las artes visuales no son masificadas y no son de consumo masivo. Así, uno se tiene que estar en profunda metamorfosis creativa para sobresalir.

solanocom@hotmail.com / @franciscosolanososa (Instagram)