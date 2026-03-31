Ratificado por el Gobierno, Manuel Adorni baja su nivel de exposición

El jefe de Gabinete mantiene el respaldo del Presidente y de Karina Milei. Pero no dará la conferencia de prensa que estaba pautada para este miércoles. Tampoco participó de la celebración en la Casa Rosada con la banda de Granaderos.

En la Casa Rosada es difícil escuchar una voz disonante respecto al futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Está ciento por ciento firme en su puesto”, “son temas mediáticos, pero a la gente no le interesa”, “ya va a pasar”, “seguimos trabajando”, responden diferentes interlocutores para dar a entender que “acá no pasa nada”. No obstante, el funcionario suspendió la conferencia de prensa que estaba prevista para este miércoles .

La causa por presunto enriquecimiento ilícito sigue avanzando y todos los días surgen respuestas del patrimonio del jefe de Gabinete que resultan poco creíbles, dando lugar a numerosos memes en las redes sociales. “Es el microclima de los medios” , es la respuesta que se escucha en los pasillos de la sede gubernamental.

En ese marco, Adorni debía brindar otra conferencia de prensa pero en el Gobierno entendieron que significaba volver a poner el tema nuevamente en la discusión pública.

Este martes por la tarde la posición que prevalecía era que el jefe de Gabinete bajara su perfil . De hecho, el lunes, Adorni no participó de la celebración del cumpleaños de Karina Milei en la Casa Rosada , donde llamó la atención que no estuviera presente cuando la banda de Granaderos homenajeó con tres temas de ABBA a la secretaria general de la Presidencia .

Pero las dificultades que enfrenta Manuel Adorni para explicar su situación patrimonial no sólo está afectando la imagen del Gobierno, también se está haciendo sentir en la gestión diaria de la administración central.

Es que, lógicamente, el jefe de Gabinete debe atender los embates de lo que considera “una operación”. Además quienes lo defienden a capa y espada indican que se “está siendo injusto con Manuel” ya que no habría sido el único que subió a familiares en el avión presidencial. Cabe recordar que todo estallo cuando se conoció que su esposa Bettina Angelleti había viajado a Nueva York acompañando a la comitiva oficial

De todas maneras siempre, y solo por las dudas, comienzan a tirarse nombres de reemplazo como los primos Martín y Lule Menem. Se los menciona como posibles candidatos en la eventualidad de que hubiera un recambio.

Por el momento, tanto los hermanos Milei como el asesor Santiago Caputo defienden la permanencia de Adorni en su cargo, pero por distintas razones. Milei, porque lo valora; y el asesor estrella porque prefiere que en este cargo -que está bajo la órbita de su contrincante Karina- permanezca alguien debilitado, según se especula.

El mensaje que están dejando trascender desde fuentes oficiales es que el caso Adorni “se irá desvaneciendo” en la medida que la oposición “no tiene nada para acusarlo”.