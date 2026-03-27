Abril llega con al menos cinco aumentos que impactarán en los bolsillos y presionarán la inflación

Las alzas llegan a la espera del dato de inflación de marzo. Las consultoras prevén un dato similar superior al de febrero, ante las subas en educación, indumentaria y tarifas.

Abril llega con una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que impactarán en los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzan al transporte público, las prepagas y los alquileres , entre otros sectores.

Las actualizaciones se dan en un contexto de inflación que, según analistas privados, podría ubicarse a partir del 3% en marzo, luego del 2,9% de febrero. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central indicó que el dato daría 2,5%.

El transporte público volverá a registrar aumentos importantes, tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires. De hecho, la provincia pondrá en marcha en abril el nuevo cuadro tarifario para líneas de colectivos urbanas e interurbanas . De esa forma, la actualización seguirá la fórmula IPC de febrero + 2% adicional , dejando el valor del boleto mínimo actual de $832,57 (con SUBE registrada) a $873.36.

El boleto mínimo hasta 3 km: $1.388,66

Recorrido de 3 a 6 km: $1.546,95

Recorrido de 6 a 12 km: $1.664,96

Tramo de 12 a 27 km: $1.785,42

Más de 27 km: $1.903,85

Colectivos Pasajeros Transporte Publico Mariano Fuchila

En tanto, los colectivos que circulan por CABA también tendrán un aumento:

El boleto mínimo hasta 3 km: $715,26

Recorrido de 3 a 6 km: $794,76

Recorrido de 6 a 12 km: $856

Tramo de 12 a 27 km: $917,28

Alquileres: aumentos de hasta 33,3% según el tipo de contrato

Los ajustes de marzo impactan también en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres subirán 33,3%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL). En tanto, los contratos celebrados bajo la Ley 27.737, que se actualizan mediante la fórmula “Casa Propia”, muestran un índice de 47,64%, significativamente inferior.

Propiedades Compraventa Alquileres

Prepagas: las cuotas suben hasta 2,9%

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas se ubicarán entre 2,9% en abril. Este aumento también aplicará a los copagos. El piso del ajuste coincide con la inflación de febrero, que fue del 2,9% según el dato del INDEC.

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Luz: costará hasta 17% más

El consumo de abril para los usuarios se ajustará por estacionalidad, dejando su umbral de subsidio en hasta 150 kWh. En Edesur, los hogares de altos ingresos afrontarán un cargo fijo de $1.393,73 y un variable de $115,29 para consumos de hasta 150 kWh. Con 400 kWh, el fijo asciende a $2.925,47 y el variable a $115,74. Para los usuarios subsidiados, el cargo variable se reduce a $44,46 mientras no se supere el consumo base. Los clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro abonarán bajo las mismas condiciones que los hogares subsidiados.

En Edenor, los usuarios de altos ingresos deberán pagar un cargo fijo de $1.414,93 y un variable de $115,28 para consumos de hasta 150 kWh. Con 400 kWh, el fijo asciende a $3.017,82 y el variable a $115,79. Los hogares subsidiados mantienen el cargo fijo y acceden a un variable reducido de $44,29 hasta los 300 kWh.

luz 1.jpg Pixabay

Agua: aumento del 4% mensual

AySA continuará en marzo con el cuarto y último tramo de su mecanismo de actualización tarifaria gradual con tope de 4% mensual, iniciado en enero 2026. De esta forma, elevará el valor costo promedio en $23.648,56.

La medida fue aprobada en el día de hoy por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución ERAS N° 53/25, publicada en el Boletín Oficial. Este mecanismo consiste en la aplicación de una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de precios al consumidor (IPC).