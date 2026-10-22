Chau al escritorio: qué muebles son tendencia en la Argentina y por qué la cocina gana protagonismo

Después del auge de los escritorios durante el home office, ahora crece el interés por muebles que permitan guardar más cosas y aprovechar mejor el espacio de la cocina.

Las preferencias para equipar la casa cambiaron desde la pandemia y ahora el interés se concentra en muebles para otros ambientes.

Durante la pandemia, sumar un escritorio en casa parecía casi obligatorio. El home office cambió la distribución de livings, dormitorios y hasta pequeños rincones que antes tenían otros usos. Ahora, la tendencia en la Argentina apunta hacia otro ambiente: la cocina gana terreno entre los muebles más buscados por Internet.

La falta de espacio para guardar cosas, las ganas de renovar algún rincón y los precios también influyen a la hora de equipar una casa. Las consultas por Internet permiten conocer qué productos despiertan mayor interés y cuáles empezaron a perder popularidad.

El escritorio ganó protagonismo cuando trabajar desde casa se volvió parte de la rutina . Muchas personas tuvieron que improvisar una oficina donde podían, ya fuera en una habitación, junto a una ventana o en algún rincón del living. Con el paso del tiempo, las preferencias comenzaron a cambiar.

Las búsquedas de muebles para la cocina crecieron, mientras que el interés por el mobiliario en general cayó respecto del año pasado.

Un informe de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) reveló que las búsquedas de muebles de cocina crecieron un 4,8% interanual , mientras que las consultas por mobiliario de oficina cayeron un 16,3%.

Los datos corresponden a septiembre de 2026 y forman parte del Índice de Interés del Mueble Argentino Online (IIMAO), elaborado a partir de las búsquedas en Internet. Durante ese mismo período, las consultas generales sobre productos del sector disminuyeron un 11,3% respecto del año anterior.

El interés tampoco volvió a los niveles previos a la pandemia. El indicador general se ubicó en 89,1 puntos, frente a los 100 que se toman como referencia para el promedio de 2019.

Alacenas y bajo mesadas, los más buscados por los argentinos

La cocina suele ser uno de esos lugares donde nunca sobra espacio. Entre platos, ollas, vasos, alimentos y utensilios, los cajones y estantes se llenan rápidamente. Los muebles destinados al almacenamiento aparecen entre los productos que más interés despertaron en el último relevamiento.

Las alacenas encabezaron el crecimiento, con un aumento del 12,2% interanual en las búsquedas. Permiten ganar lugar para guardar cosas sin ocupar la mesada y se consiguen en diferentes tamaños, desde versiones pequeñas de dos puertas hasta opciones más amplias para cocinas grandes.

Los bajo mesadas también registraron una suba, aunque más moderada, del 2,3%. Son los clásicos muebles que se instalan debajo de la superficie de trabajo, donde suelen guardarse ollas, fuentes, recipientes y productos de limpieza.

El comedor tampoco quedó completamente afuera de las preferencias. Aunque las consultas generales sobre mobiliario para ese ambiente retrocedieron levemente, las mesas tuvieron un crecimiento del 4%.

Dentro de la oferta para cocinas también aparecen diseños modulares, con cajones, puertas y estantes de distintas medidas. Las alacenas y los bajo mesadas pueden comprarse por separado, con versiones para rincones pequeños y otras que permiten sumar sectores de guardado sin reemplazar todo el mobiliario.

Las alacenas fueron los muebles que más crecieron en las búsquedas, con un aumento del 12,2% respecto del año pasado. Freepik

Muebles para armar (RTA): la tendencia práctica que crece en las casas

Los muebles que llegan desarmados en una caja ya no se limitan a las bibliotecas o las pequeñas mesas auxiliares. La oferta también incluye alternativas para dormitorios, livings y cocinas, con piezas que se ensamblan en casa sin necesidad de encargar un producto a medida.

Se conocen como muebles RTA, por las siglas en inglés de Ready to Assemble, y son otra de las categorías que más creció en las búsquedas. Durante los últimos doce meses, las consultas aumentaron un 44% frente al período anterior. En septiembre de 2026, el índice alcanzó los 147 puntos, tomando como base el promedio de 2019.

Una de sus principales características es que se comercializan en cajas planas, con las piezas y los elementos necesarios para armarlos. Este formato facilita el transporte, especialmente en departamentos donde subir un mueble grande por el ascensor o las escaleras puede resultar complicado.

También existen diferencias de precio respecto de los muebles hechos a medida, aunque dependen del material, el tamaño y la calidad. Las alternativas más económicas suelen fabricarse con tableros de melamina o aglomerado, mientras que otras versiones utilizan materiales de mayor resistencia.

Entre los productos disponibles hay bibliotecas, mesas de luz, estanterías, organizadores y módulos de almacenamiento para la cocina. Algunos diseños incluyen estantes regulables y otros permiten agregar piezas del mismo sistema, con distintas alturas, anchos y terminaciones.