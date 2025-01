Comenzó el mes de Veganuary: cómo surgió el desafío que invita a ser vegano por un mes

Embed - Veganuary Latam on Instagram: "¡HOY COMIENZA VEGANUARY 2025! Hoy lanzamos de manera oficial nuestra campaña #Veganuary2025 . Hoy es el momento adecuado para unirte a este verde y hermoso camino. Te apoyaremos por 31 días con recetas, información y mucho más, completamente GRATIS. El futuro de los animales y el planeta está en nuestro plato. ¿Quién desearías que se uniera a participar este año? Etiquétalos en los comentarios. Puedes registrarte en www.veganuary.com/es o en el enlace de nuestra biografía ." View this post on Instagram A post shared by Veganuary Latam (@veganuarylatam)

"Nuestra visión es simple; queremos un mundo vegano. Un mundo sin granjas de animales y mataderos. Un mundo en el que la producción de alimentos no diezme los bosques, no contamine los ríos y los océanos, no exacerbe el cambio climático y no lleve a las poblaciones de animales salvajes a la extinción", afirman desde Veganuary en su página web.