Inauguran nuevo resort Viva en República Dominicana, auténtico tesoro oculto del Caribe

El 11 de diciembre marcará la apertura del tan esperado Viva Miches by Wyndham en Playa Esmeralda. Toda la información en esta nota.

Con la apertura de Viva Miches by Wyndham, el Caribe suma un destino imprescindible para quienes buscan una escapada auténtica y exclusiva en República Dominicana.

En el marco de la FIT celebrada la semana pasada en el predio ferial La Rural de Buenos Aires, Viva Resorts by Wyndham anunció la apertura el próximo 11 de diciembre del nuevo resort all inclusive Miches , ubicado en la dominicana Playa Esmeralda, un auténtico tesoro oculto del Caribe.

Viva Miches by Wyndham resort República Dominicana playa.jpg

"El año pasado en la FIT anunciamos con gran expectativa la apertura de Viva Miches by Wyndham. Hoy estamos emocionados de poder invitar a vivir esta experiencia única, ya con fecha confirmada para el 11 de diciembre de 2024. Este representa nuestra visión de combinar estilo, sostenibilidad y experiencias inolvidables para nuestros huéspedes. Los invitamos a descubrir este nuevo paraíso en el Caribe y conocer de cerca todo lo que Viva Miches by Wyndham tiene para ofrecer", señaló Amanda Santana, vicepresidenta ejecutiva de ventas y Marketing de Viva Resorts by Wyndham.