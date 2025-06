Banco Comafi impulsa el crecimiento de las pymes con soluciones financieras reales

Además, Comafi facilita el acceso al Mercado de Capitales mediante la emisión de Obligaciones Negociables Garantizadas (ON), una herramienta que anteriormente parecía reservada a grandes compañías. “Hoy, una empresa puede estructurar y colocar su ON en menos de 60 días, con el respaldo de Comafi en cada etapa del proceso. Este tipo de financiamiento no solo permite acceder a tasas competitivas, sino que también mejora la visibilidad financiera y abre las puertas a nuevos inversores”, comentó Gerk

El Leasing es otra solución disponible que representa una alternativa eficiente para incorporar bienes sin afectar el capital de trabajo. Permite financiar hasta el 100 % del valor de vehículos, maquinaria o tecnología, con beneficios impositivos significativos: deducción de las cuotas en el impuesto a las ganancias, prorrateo del IVA y la opción de compra al finalizar el contrato. Al no requerir una inversión inicial elevada, el Leasing resulta especialmente atractivo para empresas que buscan crecer sin comprometer su liquidez. Incluso, considerando sus ventajas fiscales, puede ser más conveniente que un préstamo tradicional o una compra al contado.

“Las Pymes se encuentran en plena expansión, representan el 40.34% de la cartera total de Leasing. Su participación demuestra la importancia de esta herramienta para democratizar el acceso al financiamiento, permitiendo a las Pymes modernizar sus operaciones y competir en un mercado cada vez más exigente. En el segmento de Pymes, The Capita Corporation, empresa del Grupo Comafi lideró el financiamiento con una cartera de $34.851 millones, equivalente al 14.19% del total destinado a este sector” señaló el ejecutivo.

En el ámbito del comercio exterior, Banco Comafi simplifica y agiliza la operatoria de importación y exportación. Desde la gestión de cobros y pagos internacionales, el asesoramiento cambiario por expertos, hasta el otorgamiento de financiaciones de comercio exterior y la apertura de cuentas en moneda extranjera, la entidad ofrece un servicio integral. Solo se necesita el CUIT, documentación de la operatoria internacional y la decisión de expandirse: Comafi brinda el respaldo necesario para operar cumpliendo con toda la normativa vigente, optimizando tiempos y costos.

A través de estas soluciones, Banco Comafi acerca diferentes propuestas pensadas para cada etapa del negocio y un acompañamiento constante, consolidándose como un verdadero socio estratégico para quienes apuestan al crecimiento.