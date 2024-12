Navidad 2024: qué canciones no pueden faltar en estas fiestas







La Navidad es una nueva oportunidad para la unión y la música es importante para ambientar la velada con los seres queridos. Conocé algunas de las opciones que no pueden faltar en tu playlist.

Algunas de las canciones imperdibles para estas fiestas son de Mariah Carey, Luis Miguel y Camila Cabello.

La Navidad es una fecha que a muchos les inspira un espíritu de unión y la música es una aliada para compartir estos momentos. Con clásicos como All i want for Christmas is you -de la cantante Mariah Carey, quien ha sabido amasar grandes fortunas gracias a este y otros éxitos- varias canciones llegan a la memoria de las personas en esta época.

Qué canciones no pueden faltar en tu playlist navideña A la canción de Carey, se suman otras producciones que pueden ayudar a ambientar la cena navideña y avivar el clima familiar. Para aquellos fanáticos del cantante mexicano Luis Miguel, una canción perfecta es Santa Claus llegó a la ciudad, de su 17° disco de estudio titulado "Navidades", compuesto por otras diez canciones.

Siguiendo con clásicos previos a los 2000, también están: Last Christmas de Wham!; Jingle Bells de Frank Sinatra y hasta Here comes Santa Claus del rey del rock Elvis Presley. Para las opciones más actuales, están I'll be home for Christmas, de Camila Cabello y Jingle Bell Rock, la reciente versión de "la nena de Argentina" María Becerra.





árbol de navidad.jpg Imperio Mariah Carey: cuánto dinero gana cada Navidad y cuánto tiene en total Esta mítica canción aparece por primera vez en su cuarto álbum de estudio, Merry Christmas, convirtiéndose en un éxito mundial, encabezando las listas en 26 países. Como consecuencia, según los cálculos de distintos expertos, Carey llegó a recibir u$s60 millones en regalías desde que la canción se lanzó por primera vez hace treinta años. Es que la cantante obtiene alrededor de u$s2,5 millones en regalías anuales por All i want for christmas is you. Esto demuestra que, desde su publicación, la popularidad de la canción nunca disminuyó. Tal es su magnitud que fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso, que incluye canciones y discos que son “cultural, histórica o estéticamente significativas, y/o informan o reflejan la vida en los Estados Unidos”.

