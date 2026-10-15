Patricia Catalá, psicóloga experta en maternidad: "Las redes sociales han transformado cómo se vive y se piensa la maternidad"

La investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos advierte que la comparación constante con modelos idealizados puede alimentar la ansiedad y la culpa.

Patricia Catalá publicó junto a Cecilia Peñacoba el libro El eco de la maternidad: un viaje transformador, centrado en las experiencias emocionales de las madres

Las redes sociales se convirtieron en un lugar al que muchas mujeres recurren durante el embarazo, el posparto y la crianza para buscar información, compartir dudas o encontrar experiencias parecidas a las propias.

Pero también pueden convertirse en una fuente de presión cuando muestran una imagen idealizada de la maternidad y dejan poco espacio para el cansancio, las contradicciones o las dificultades que conlleva.

Patricia Catalá, profesora titular de Psicología Social en la Universidad Rey Juan Carlos e investigadora principal del grupo Md.madre, estudia el impacto del entorno digital en la salud mental perinatal.

En una entrevista, advirtió que la exposición constante a modelos ideales puede instalar la sensación de que siempre existe una " manera mejor de criar".

Junto a Cecilia Peñacoba, Catalá publicó El eco de la maternidad: un viaje transformador, un libro que aborda las experiencias emocionales asociadas con esta etapa.

Su trabajo pone el foco en una contradicción: las plataformas pueden ayudar a que las madres se sientan acompañadas, pero también pueden hacer que duden de sus propias decisiones.

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Del mito de la madre perfecta a la presión del feed: así impacta el entorno digital

En las redes sociales, la maternidad suele aparecer en escenas artificiales: bebés tranquilos y madres que encuentran respuestas para cada dificultad. Esa representación no muestra necesariamente cómo transcurre realmente la vida familiar, sino una parte editada.

Para Catalá, el problema aparece cuando esas imágenes se convierten en una referencia para evaluar la propia experiencia. La comparación no siempre se expresa como un pensamiento directo, como creer que otra mujer es "mejor madre".

Muchas veces se manifiesta como una sensación persistente de no llegar, de hacer las cosas de manera insuficiente o de que existe una alternativa mejor para cada decisión.

Esa presión puede trasladarse a situaciones comunes: qué darle de comer a un hijo, cómo responder ante un capricho, cuánto tiempo de pantalla permitir o qué método de crianza elegir.

Decisiones que antes podían resolverse a partir de la experiencia, la consulta con profesionales o las necesidades de cada familia quedan expuestas a una cantidad interminable de opiniones. Y es agotador.

Entre la culpa y la autoexigencia: las consecuencias emocionales del posparto

El posparto temprano es una etapa especialmente sensible. A los cambios físicos y hormonales se suman la reorganización de la vida y el día a día, las nuevas responsabilidades, el cansancio y la necesidad de adaptarse a una relación que cambia completamente las prioridades.

En ese contexto, la mirada externa puede tener un peso mayor. Catalá advierte que muchas mujeres sienten culpa por no responder a la imagen de madre que creen que deberían ser.

La psicóloga también vincula la exposición constante a estos contenidos con la ansiedad. Cuando se instala la idea de que cada elección tiene una opción óptima, la crianza puede convertirse en una evaluación constante. La madre deja de preguntarse qué funciona para su familia y empieza a medir sus decisiones frente a un estándar externo y totalmente ajeno.

Catalá señala que esa presión puede debilitar la confianza en la propia intuición y alimentar la duda constante. La experiencia real de la maternidad, sostiene, es más ambivalente e incierta que las representaciones que circulan en las plataformas.

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Soluciones simples para problemas complejos: la trampa de los consejos breves en redes

Los videos cortos y las publicaciones con recomendaciones rápidas permiten acceder a información en pocos segundos. El problema aparece cuando un tema complejo se presenta como si tuviera una solución universal que funciona para todas las familias.

Catalá observa que incluso los contenidos elaborados por profesionales, como psicólogas o asesoras de lactancia, quedan condicionados por los formatos de las plataformas. Los mensajes breves, contundentes y emocionales suelen adaptarse mejor a la lógica de las redes que las explicaciones que necesitan contexto, matices y aclaraciones.

La divulgación no es el problema en sí mismo. Las redes pueden acercar información basada en evidencia y facilitar el acceso a especialistas, siempre que el contenido explique de dónde surge una recomendación y en qué situaciones corresponde aplicarla. La dificultad aparece cuando un consejo se consume fuera de contexto o se transforma en una regla rígida.

La salida, entonces, no pasa por abandonar las redes, sino por dejar de tomarlas como la vara para evaluar la propia maternidad. Consultar fuentes profesionales, contrastar información y reconocer las particularidades de cada familia ayuda a separar una recomendación útil de una exigencia imposible de cumplir.

En El eco de la maternidad: un viaje transformador, Catalá y Peñacoba proponen acompañar esta experiencia desde un lugar más humano, con espacio para poner en palabras emociones que muchas veces quedan relegadas.

La idea es reconocer que la maternidad no se vive de una única manera y que las dudas, el cansancio y las contradicciones también forman parte de ella.