Octubre Rosa 2026: la importancia de la detección temprana de cáncer de mama y los números que alertan a la Argentina

Cada año se detectan hasta 20.000 nuevos casos en el país, pero los especialistas remarcan que el diagnóstico temprano permite alcanzar altos porcentajes de curación.

Los controles anuales a partir de los 40 años siguen siendo la herramienta fundamental para detectar la enfermedad en sus etapas iniciales.

Con la llegada de octubre, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el mes de concientización sobre el cáncer de mama , especialistas de todo el país vuelven a poner el foco en la prevención. Esta afección es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres y se genera por un crecimiento desordenado de las células de los conductos mamarios que puede extenderse a los ganglios axilares y otras regiones del cuerpo.

Debido a que en sus comienzos la enfermedad no presenta dolor ni manifestaciones visibles, la detección precoz se convierte en la herramienta clave para enfrentarla. Diagnosticar el tumor en sus fases iniciales mediante estudios de rutina permite acceder a tratamientos menos invasivos y aumentar significativamente las probabilidades de curación.

El cáncer de mama puede afectar a cualquier mujer y presenta distintos factores de riesgo, agrupados entre los que se pueden modificar y los que no. Entre los primeros, la edad y el ser mujer son los determinantes biológicos principales , a los que se suman los antecedentes familiares directos. Sin embargo, presentar un factor no implica que vaya a desarrollarse sí o sí, sino que requiere ajustar la estrategia de controles.

En cuanto a los aspectos modificables, el estilo de vida cumple un rol protagónico. Cuidar el peso corporal, moderar el consumo de alcohol, no fumar y evaluar detenidamente el uso de terapias de reemplazo hormonal son pautas concretas que ayudan a reducir la probabilidad de aparición de la enfermedad.

En el país, las estadísticas reflejan la alta incidencia de este tipo de tumor. Se calcula que una de cada ocho mujeres que alcanzan los 80 años habrá desarrollado la afección en algún momento de su vida. Además, en el país se diagnostican entre 15.000 y 20.000 casos nuevos por año , lo que ubica a la mamografía de control como un estudio indispensable dentro del esquema de salud.

A pesar de estas cifras, las expectativas de recuperación son cada vez más elevadas gracias a los avances científicos. En estadios tempranos, los porcentajes de curación rozan el 100%, lo que refuerza la necesidad de no postergar las visitas médicas anuales ni los estudios por imagen.

Cómo se detecta el cáncer de mama

La Sociedad Argentina de Mastología recomienda realizar una mamografía anual a partir de los 40 años en pacientes sin antecedentes familiares, o bien comenzar diez años antes de la edad en que se le diagnosticó la enfermedad a un familiar directo.

Si bien el autoexamen sirve para que cada mujer conozca su cuerpo y perciba cambios entre consulta y consulta, no reemplaza la mamografía, ya que la palpación suele identificar nódulos cuando superan el centímetro de tamaño.

Magnific

Cuando la enfermedad sale de su etapa asintomática, el signo de alerta más común es la presencia de un bulto o dureza en la mama o la axila. Otros indicadores de menor frecuencia incluyen:

Hundimientos o retracciones en la piel o el pezón

Enrojecimiento de la zona mamaria

Descamación en el pezón o secreción con sangre

Etapas y posibles tratamientos

Las terapias modernas son cada vez más personalizadas y menos agresivas para preservar la calidad de vida de la paciente. Cuando el abordaje requiere una mastectomía, la cirugía de reconstrucción mamaria suele realizarse en la misma intervención quirúrgica, minimizando así las secuelas físicas y psicológicas que el procedimiento puede generar en la imagen corporal.

Los efectos secundarios de la quimioterapia, como la caída temporal del cabello o el impacto emocional del proceso, se abordan hoy de forma interdisciplinaria. El diagnóstico temprano no solo mejora el pronóstico médico, sino que permite acceder a alternativas terapéuticas que reducen de manera sustancial la agresividad del tratamiento.