¿Por qué hay gente que casi no publica en redes sociales? Qué dice la psicología

Usar las redes todos los días no significa tener ganas de mostrar la vida personal, y hay quienes prefieren disfrutar de sus momentos sin compartirlos con los demás.

La cantidad de fotos que alguien publica en internet no alcanza para saber cómo es su personalidad ni cómo se relaciona con los demás.

Hay personas que comparten prácticamente todo lo que hacen en redes sociales , mientras otras pasan meses sin subir una sola foto. Aunque ambas usan las mismas aplicaciones, su manera de relacionarse con ellas es muy diferente. La ciencia estudia estas conductas y el papel que pueden tener la autoestima y la necesidad de aprobación.

Para algunos, mostrar una salida, un viaje o un momento especial resulta completamente natural. Otros prefieren disfrutar de esas experiencias sin publicarlas, incluso cuando utilizan Instagram, Facebook o TikTok todos los días. La psicología encontró algunas diferencias que ayudan a entender estas formas de usar las redes.

Las redes sociales permiten mantenerse en contacto con otras personas, pero también crean un espacio donde las comparaciones aparecen con facilidad. Las fotos de vacaciones, los logros personales y las publicaciones sobre momentos felices pueden dar la impresión de que los demás tienen una vida mucho más interesante .

Compararse con lo que otros muestran en las redes puede terminar afectando la autoestima.

Una investigación de 2014, publicada en la revista "Psychology of Popular Media Culture ", analizó esta relación. El estudio, encabezado por Erin Vogel , encontró que quienes utilizaban Facebook con mayor frecuencia tendían a presentar una autoestima más baja , especialmente por las comparaciones con otros usuarios.

La relación se vuelve más delicada cuando la valoración personal empieza a depender demasiado de lo que ocurre en una pantalla. Una publicación con pocas reacciones puede generar frustración, mientras una gran cantidad de "me gusta" aporta una respuesta positiva inmediata.

Sin embargo, publicar menos no significa automáticamente tener una autoestima más alta. Un análisis de 38 investigaciones, publicado en "Journal of Social and Personal Relationships", encontró que la cantidad de información personal compartida no tenía una relación significativa con el bienestar psicológico. La sinceridad y el tono de las publicaciones mostraron una asociación más clara.

¿Falta de interés o baja necesidad de aprobación externa?

Una cuenta con pocas publicaciones puede responder a situaciones muy distintas. Hay quienes disfrutan mirando contenido ajeno, pero no sienten interés por mostrar el propio. Otros prefieren reservar sus asuntos personales para familiares y amigos cercanos.

También influye la importancia que se le da a la opinión de los demás. Algunas personas sienten menos necesidad de recibir comentarios sobre su apariencia, sus actividades o sus logros. Para ellas, una experiencia agradable conserva el mismo valor aunque no termine publicada.

Eso tampoco significa que quienes comparten contenido con frecuencia estén buscando aprobación todo el tiempo. Subir fotos puede servir para mantener el contacto con amigos, guardar recuerdos o mostrar intereses personales sin estar pendiente de la cantidad de reacciones.

La privacidad es otro factor. Hay personas que simplemente no se sienten cómodas exponiendo detalles de su vida cotidiana ante conocidos, compañeros de trabajo o desconocidos. No publicar puede ser una elección personal, sin que detrás exista inseguridad, timidez o una característica psicológica determinada.



Para algunas personas, mantener su vida privada fuera de las redes es simplemente una cuestión de comodidad. Freepik

Los 4 rasgos comunes de quienes eligen no mostrar su vida en internet

Aunque no existe un perfil psicológico único, hay cuatro tendencias que pueden aparecer entre quienes prefieren mantener una presencia más discreta en internet. Ninguna constituye una regla ni alcanza por sí sola para definir la personalidad de alguien.

1. menor dependencia de la aprobación externa

No suelen necesitar una respuesta pública para sentirse satisfechas con algo que hicieron. Pueden estar orgullosas de un logro sin buscar felicitaciones en las redes, aunque eso no significa que sean indiferentes a las opiniones de las personas cercanas.

2. uso menos compulsivo del celular

Al no estar pendientes de las respuestas a sus publicaciones, algunas personas pueden encontrar más sencillo dejar el teléfono a un lado durante sus actividades cotidianas.

3. mayor atención al momento presente

Durante una salida con amigos, una comida familiar o unas vacaciones, pueden preferir concentrarse en lo que están haciendo. Eso no implica que nunca saquen fotografías, sino que compartirlas inmediatamente no forma parte indispensable de la experiencia.

4. más facilidad para desconectarse

Pasar varias horas sin entrar a Instagram o Facebook puede resultar más sencillo cuando no existe la necesidad de mantenerse visible. Otras personas, en cambio, experimentan el llamado "FOMO", el miedo a perderse acontecimientos o conversaciones mientras están desconectadas.

Estas tendencias tampoco aparecen necesariamente juntas. Una persona puede pasar horas mirando videos sin publicar nada, mientras otra comparte fotos con frecuencia sin estar pendiente de las reacciones. El comportamiento dentro de las redes puede variar incluso entre usuarios que pasan una cantidad similar de tiempo conectados.