TikTok sufrió una caída mundial y miles de usuarios reportaron fallas + Agregar ámbito en









La plataforma presentó problemas para cargar videos, actualizar el feed y acceder a perfiles. Los reclamos se multiplicaron en Estados Unidos, Reino Unido y otros países.

Caída mundial: TikTok experimentó una interrupción internacional afectando la carga de videos y perfiles.

TikTok registró una interrupción de alcance internacional este martes, luego de que usuarios de distintas partes del mundo denunciaran dificultades para utilizar la aplicación y acceder a sus contenidos. Los inconvenientes afectaron distintas funciones de la red social y generaron miles de reportes en plataformas de monitoreo como Downdetector.

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Entre los problemas más frecuentes, los usuarios señalaron que los videos no cargaban, el apartado "Para ti" no se actualizaba y algunos perfiles aparecían vacíos. También se registraron dificultades para realizar búsquedas, consultar publicaciones, acceder a favoritos y utilizar los mensajes.

Los reclamos se concentraron especialmente en Estados Unidos y Reino Unido, aunque también hubo reportes desde otros países. Según los datos difundidos por Downdetector, las notificaciones de fallas crecieron durante la tarde y llegaron a superar las 25.000 en Estados Unidos y las 11.000 en Reino Unido.

Los reportes de fallas se multiplicaron en Estados Unidos y Reino Unido, impactando diversas funciones de la app. Qué pasó con TikTok y cuál fue la causa de la caída La interrupción alcanzó tanto a la aplicación para celulares como a la versión web. Algunos usuarios recurrieron a otras redes sociales para consultar si el problema era generalizado y compartir sus dificultades para ingresar o reproducir contenido.

Hasta el momento, TikTok no había comunicado oficialmente cuál fue el origen de la falla ni cuánto tiempo demandaría recuperar el funcionamiento habitual. Tampoco se había informado si el inconveniente estaba vinculado con una actualización, una sobrecarga de los servidores o un problema técnico de infraestructura.

La caída volvió a poner en evidencia la dependencia de millones de usuarios de la plataforma para consumir y compartir videos. Mientras tanto, los reportes continuaban circulando en redes sociales y en los sitios que monitorean el funcionamiento de los servicios digitales.