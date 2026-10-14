Quiénes pueden acceder a la prestación por Desempleo de ANSES en octubre

La entidad otorga una prestación mensual a trabajadores que perdieron su empleo formal. Cuáles son los requisitos, cómo solicitarla y cuánto se cobra.

La Prestación por Desempleo de ANSES brinda un ingreso temporal a trabajadores formales que perdieron su empleo y cumplen los requisitos de aportes y documentación establecidos por la normativa.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente la Prestación por Desempleo para trabajadores en relación de dependencia que perdieron su puesto laboral por causas ajenas a su voluntad. El beneficio está destinado a quienes cumplen determinadas condiciones de aportes y pueden acreditar que quedaron sin trabajo, con el objetivo de brindar un ingreso temporal mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

En octubre de 2026, las personas interesadas deben verificar los requisitos según su actividad y situación laboral antes de iniciar el trámite. La prestación contempla un pago mensual durante un período determinado y puede incluir cobertura de salud, asignaciones familiares y el cómputo de aportes previsionales durante el tiempo en que se percibe.

La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida principalmente a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo que fueron despedidos sin justa causa, finalizaron su vínculo laboral por vencimiento del contrato o quedaron sin empleo por circunstancias contempladas en la normativa.

También pueden solicitarla trabajadores que perdieron su puesto por causas externas , como la finalización de determinadas relaciones laborales o situaciones que habilitan el acceso al seguro. En cada caso, ANSES evalúa la documentación presentada y las condiciones específicas del vínculo laboral para determinar si corresponde otorgar el beneficio.

El sistema contempla requisitos diferentes según se trate de trabajadores permanentes, eventuales o de temporada. Por eso, haber perdido el empleo no garantiza automáticamente el acceso a la prestación : es necesario acreditar los aportes exigidos y cumplir las condiciones establecidas para cada modalidad laboral.

Requisitos

Para solicitar la prestación, los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes al sistema de la seguridad social durante los tres años anteriores a la finalización de la relación laboral. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, las condiciones se evalúan según la modalidad de contratación y los períodos efectivamente trabajados.

Además, es necesario demostrar que la relación laboral terminó por una causa que habilita el cobro. Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran el DNI y las constancias que acrediten el cese laboral, como el telegrama de despido, la carta documento, el contrato vencido o la documentación correspondiente a la finalización del vínculo.

El trámite se puede iniciar a través de los canales digitales de ANSES o mediante una atención presencial con turno, según las opciones disponibles. Es importante respetar el plazo de 90 días hábiles desde la finalización de la relación laboral para presentar la solicitud. Si se inicia después de ese período, pueden descontarse días de prestación por el tiempo transcurrido.

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Monto de la prestación por Desempleo de ANSES en octubre

El importe de la prestación se calcula a partir de las remuneraciones y los aportes registrados antes de la pérdida del empleo. Como referencia, el monto se determina sobre el 50% del mejor salario neto mensual de los últimos seis meses trabajados, dentro de los límites mínimos y máximos que establece la normativa vigente.

El valor final depende de la historia laboral de cada persona y de los topes aplicables al momento de la liquidación. Por eso, no todos los beneficiarios reciben la misma suma: quienes tuvieron distintos salarios o períodos de trabajo pueden acceder a importes diferentes, sujetos a las reglas del programa.

La cantidad de cuotas también depende de los aportes acreditados y de la situación del trabajador. Para conocer el monto correspondiente a octubre de 2026, los beneficiarios deben consultar su liquidación individual en Mi ANSES y verificar los importes vigentes, ya que los límites pueden actualizarse y no es conveniente tomar una cifra anterior como referencia definitiva.