Balotaje en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro buscan captar el voto indeciso en estados clave

A cuatro días del balotaje presidencial, los candidatos intensifican sus campañas en los principales distritos electorales brasileños. Ambos buscan ampliar sus apoyos antes de la segunda vuelta del domingo 25 de octubre.

La campaña presidencial de Brasil ingresó en su etapa decisiva y los candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Flávio Bolsonaro (PL) concentraron sus actividades de este miércoles 21 de octubre en estados considerados estratégicos para la segunda vuelta electoral . Mientras el actual mandatario tiene previsto encabezar una movilización en Minas Gerais , su adversario recorrerá S ão Paulo y Ceará .

La disputa por los votantes indecisos adquiere especial relevancia en los distritos con mayor peso electoral. São Paulo concentra aproximadamente 34,1 millones de electores, equivalentes al 21,48% del padrón nacional, mientras que Minas Gerais reúne 16,4 millones de votantes, el 10,32% del total.

En conjunto, ambos estados representan casi un tercio del electorado brasileño, por lo que las campañas buscan reforzar su presencia territorial y movilizar a sus simpatizantes durante los últimos días previos a los comicios.

El senador Flávio Bolsonaro comenzará su jornada con una actividad prevista para las 11:00 en el Espaço Inter, ubicado en Guarulhos , dentro de la región metropolitana de São Paulo.

El candidato del Partido Liberal estará acompañado por el gobernador reelecto de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), además de intendentes, legisladores y otros referentes políticos del estado.

La participación de Tarcísio de Freitas forma parte de la estrategia electoral de Bolsonaro para consolidar el respaldo de dirigentes con capacidad de movilización en el sudeste brasileño. El gobernador es uno de los principales aliados políticos del senador y su presencia busca fortalecer la convocatoria en el distrito más poblado del país.

El encuentro de Guarulhos será la última actividad de campaña que Flávio Bolsonaro realizará en São Paulo antes del balotaje. Posteriormente, el candidato viajará hacia el noreste brasileño, donde tiene previsto participar a las 19:00 de un acto político en Fortaleza, capital de Ceará.

La actividad será organizada por el diputado federal André Fernandes (PL-CE), uno de sus principales aliados en el estado, quien impulsó caravanas y movilizaciones callejeras en respaldo a la candidatura del senador.

El desembarco en Ceará también apunta a disputar votos en una región donde Lula conserva una importante base electoral. El estado cuenta con 6.998.494 personas habilitadas para votar, equivalentes al 4,41% del padrón nacional, y ocupa el octavo lugar entre los distritos electorales más grandes de Brasil.

Según la agenda prevista, el encuentro en Fortaleza marcará la última presentación de Flávio Bolsonaro en el noreste durante la campaña presidencial.

Lula busca revertir el resultado de Minas Gerais

Por su parte, el presidente Lula da Silva se trasladará a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, donde encabezará una recorrida por el centro de la ciudad a partir de las 15:00.

El mandatario estará acompañado por dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) y referentes políticos locales, entre ellos la senadora electa Marília Campos.

La visita representa una nueva instancia de la estrategia del oficialismo para recuperar terreno en Minas Gerais, donde Lula obtuvo el 43,33% de los votos válidos durante la primera vuelta, frente al 48,24% alcanzado por Flávio Bolsonaro.

Lula busca recuperar en Mina Gerais. Archivo

Se tratará de la sexta visita del presidente al estado durante la campaña, en un intento por reducir la diferencia registrada en los comicios iniciales y captar el respaldo de quienes todavía no definieron su voto.

Minas Gerais ocupa un lugar destacado en la historia electoral brasileña. Desde el regreso de las elecciones presidenciales directas en 1989, todos los candidatos que consiguieron llegar a la presidencia también lograron imponerse en ese distrito.

Por ese motivo, el estado se convirtió nuevamente en uno de los principales escenarios de la disputa entre el oficialismo y la oposición durante la recta final de la campaña.

Lula anunció un alivio de deudas para millones de microempresarios

Además de su participación en Belo Horizonte, Lula tiene previsto promulgar este miércoles en Brasilia una ley destinada a beneficiar a los microemprendedores individuales, mediante la condonación de deudas con el Gobierno federal y una ampliación de los límites de facturación anual.

La iniciativa forma parte de un paquete de medidas económicas presentado por la administración del Partido de los Trabajadores durante la campaña electoral, con especial atención a los trabajadores autónomos y pequeños empresarios.

Entre las principales modificaciones, la normativa establece un incremento progresivo del límite anual de ingresos permitido para los microemprendedores. El techo pasará de 81.000 reales a 110.000 reales en 2027, mientras que en 2028 alcanzará los 140.000 reales.

El proyecto también contempla la condonación de obligaciones tributarias pendientes con el Estado federal, una medida que podría alcanzar a aproximadamente 3,6 millones de microempresarios.

La decisión se enmarca en la estrategia del oficialismo para ampliar su interlocución con los sectores vinculados al trabajo independiente, en medio de una disputa presidencial que llega a sus últimos días con un escenario de elevada competencia.

Tanto Lula como Flávio Bolsonaro buscarán aprovechar las jornadas restantes para consolidar sus respaldos territoriales y captar a los electores que todavía no definieron su voto. La segunda vuelta se celebrará el domingo 25 de octubre, cuando los brasileños elegirán al próximo presidente del país.