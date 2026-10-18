Canadá reportó un grave incendio en una base militar de Alberta que dejó heridos y muertos

El gobierno de Canadá confirmó que un incidente en la base militar de Wainwright dejó muertos y heridos y provocó un incendio de grandes proporciones en Alberta, al oeste del país. Las autoridades evitaron precisar la cantidad de víctimas y las causas del episodio, mientras equipos de emergencia y fuerzas de seguridad trabajaban en el lugar.

El ministro de Defensa canadiense, David McGuinty , comunicó el sábado por la noche que había fallecidos y heridos en el complejo militar: “Lamento informar que ha habido tanto muertos como heridos como resultado de un incidente en la base”, declaró. También anticipó que habría más información en las próximas horas y días.

El primer ministro canadiense, Mark Carney , había informado horas antes sobre “un grave incidente que provocó un gran incendio” en la instalación militar. Ninguno de los funcionarios detalló inicialmente qué había ocurrido ni cuántas personas resultaron afectadas.

La Real Policía Montada de Canadá participa de la investigación y describió la situación como “muy, muy activa y delicada” . Las Fuerzas Armadas y las autoridades federales, provinciales y locales coordinaron la respuesta de emergencia.

Según informó el Distrito Municipal de Wainwright, el fuego cruzó el perímetro de la base durante la primera hora del sábado y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos. Bomberos de distintas jurisdicciones acudieron para colaborar con las tareas de respuesta. Las autoridades indicaron que no había una orden de evacuación vigente.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, calificó el episodio como “significativo y trágico” y manifestó su preocupación por los numerosos integrantes de las Fuerzas Armadas afectados. También agradeció el trabajo de los equipos de emergencia.

Investigan las causas del incidente

La Base de las Fuerzas Canadienses de Wainwright, situada a unos 200 kilómetros al sureste de Edmonton, es uno de los principales centros de entrenamiento militar del país. Allí funcionan el Centro Canadiense de Entrenamiento de Maniobras y el Centro de Entrenamiento de la 3° División Canadiense.

El Departamento de Defensa Nacional confirmó que investiga lo sucedido y que difundirá información cuando los datos estén disponibles y puedan verificarse. La portavoz del organismo, Suzanne Lalande, aseguró que la protección de los militares, sus familias y los habitantes de la zona constituye la prioridad de las autoridades.

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Carney expresó su respaldo a las personas afectadas: “Nuestros pensamientos están con todas las valientes mujeres y los hombres afectados”, escribió. Por su parte, el líder conservador de la oposición, Pierre Poilievre, informó que había hablado con el primer ministro y con McGuinty para ofrecer su apoyo. También pidió a los residentes respetar las indicaciones de emergencia y mantener despejadas las rutas para facilitar el trabajo de los equipos de primera respuesta.

El incidente ocurrió días antes de una votación en Alberta vinculada con el posible inicio de un proceso hacia una consulta sobre la independencia provincial. En ese contexto, Carney intensificó su campaña contra el separatismo, a pocos días de la votación prevista para el 19 de octubre.