¿Vale la pena ver 'Bajo la superficie'? La miniserie de 6 capítulos que arrasa en Netflix

El catálogo de Netflix sumó una producción que rápidamente captó la atención del público y consiguió cifras destacadas durante sus primeros días.

Con 17 millones de visualizaciones en apenas cuatro jornadas , la propuesta se convirtió en uno de los estrenos canadienses más exitosos de la plataforma, con una combinación de intriga, drama y elementos sobrenaturales que busca mantener al espectador frente a la pantalla.

El resultado llega de la mano de Josh Hartnett, un actor que construyó una carrera entre el cine de suspenso y las producciones dramáticas.

Esta vez, la historia lo ubica en una comunidad pesquera aislada, donde los problemas cotidianos de sus habitantes empiezan a mezclarse con sucesos difíciles de explicar. La serie cuenta con seis episodios de alrededor de 40 minutos .

La trama sigue a Calvin Penney, un pescador interpretado por Hartnett que intenta sostener a su familia y mantener su vida en orden en medio de una situación cada vez más inquietante.

Su historia personal está marcada por la muerte de su padre y por asuntos del pasado que todavía condicionan sus decisiones. El escenario es Snooks Arm, una pequeña localidad de Terranova, en la costa atlántica de Canadá.

La tranquilidad del lugar empieza a resquebrajarse cuando aparecen señales de una presencia extraña en las aguas cercanas. Lo que inicialmente podría parecer un incidente aislado se transforma en una amenaza para los habitantes y para una actividad económica que resulta esencial para la comunidad. Calvin tendrá que investigar qué está ocurriendo, proteger a los suyos y enfrentarse a preguntas que van mucho más allá de la pesca.

En ese recorrido aparece Fonda Howander, una investigadora marina interpretada por Mackenzie Davis. Su mirada científica introduce otra perspectiva sobre los acontecimientos y abre una tensión interesante entre aquello que puede explicarse mediante la investigación y lo que todavía permanece fuera de toda comprensión.

El misterio funciona en dos niveles: por un lado, está la amenaza que surge del océano; por el otro, los conflictos personales que salen a la luz a medida que avanza la investigación. Esa combinación evita que todo dependa exclusivamente de la criatura y permite que los vínculos familiares tengan un peso propio.

Un misterio marítimo ambientado en los pueblos pesqueros de Terranova

Terranova no es un simple decorado para esta historia. La geografía costera, el clima frío y la relación cotidiana de sus habitantes con el océano forman parte de la identidad de la serie. El mar aparece como fuente de trabajo y sustento, pero también como un territorio imprevisible que puede esconder peligros desconocidos.

La elección de este entorno le da a la narración una personalidad particular. En lugar de recurrir a una gran ciudad o a escenarios urbanos habituales en los thrillers, la producción construye una sensación de aislamiento: cuando algo amenaza a Snooks Arm, los personajes deben resolverlo dentro de una comunidad pequeña, donde los vínculos personales y la memoria colectiva tienen un peso considerable.

La filmación en Terranova también aporta una conexión concreta con el paisaje que la historia intenta representar. Esa cercanía con el territorio acompaña el protagonismo de la actividad pesquera y ayuda a establecer el contraste entre una rutina reconocible y la aparición de un fenómeno extraordinario.

La atmósfera es una de las claves del relato. El suspenso no depende solamente de mostrar una amenaza, sino de sostener la incertidumbre sobre lo que ocurre fuera de campo y sobre las consecuencias que puede tener para los personajes.

Para el público que disfruta del terror sugerido, esa construcción puede resultar más efectiva que una sucesión permanente de sobresaltos.

El reparto completo: de Mackenzie Davis a Charlie Heaton