Chile: el presidente Gabriel Boric fue acusado por acoso sexual

Según la defensa del presidente chileno, la denunciante es una mujer que en la época le hizo llegar a Boric 25 correos electrónicos, uno de ellos con imágenes explícitas , un envío "no solicitado ni consentido". El letrado. señaló que la mujer "presentó una denuncia sin fundamento alguno" y que Boric "jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella y no han tenido comunicación desde julio de 2014".

Boric completará su mandato de cuatro años en 2026 sin derecho a reelección. Cuenta con un fuero especial y, para ser investigado, la Justicia antes debe aprobar un juicio de desafuero. En la campaña para su elección en 2021, Boric fue señalado por otro supuesto acoso sexual que también negó en su momento. La denuncia jamás llegó a ser investigada penalmente.

El caso en su contra se da a la par de otras acusaciones de abuso sexual y violación, en este caso contra un ex hombre fuerte del Ejecutivo en materia de Seguridad, Manuel Monsalve, en prisión preventiva.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FiscaliadeChile/status/1861251129956352269&partner=&hide_thread=false Fiscal Regional de @Fisc_Magallanes, Cristián Crisosto, confirma existencia de causa penal, desformalizada, con diligencias pendientes, vinculadas al Presidente Gabriel Boric. pic.twitter.com/8lOKF7XgXd — Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) November 26, 2024

La seguidilla de mails de Boric y la denunciante: qué dice la defensa del mandatario

El abogado de Boric insistió en que su defendido es la víctima de los intercambios con la denunciante, tras una serie de mails "constitutivos de un acoso sistemático en su contra”. Además, sostuvo que queda claro que hubo “respuestas que muestran la desorientación de quien recibe un correo sin ningún tipo de justificación", en referencia a contestaciones de Boric con signos de interrogación y preguntas.

Los 25 correos constan de conversaciones sin mucha fluidez, donde la mayoría de mensajes son de la denunciante hacia el hoy presidente, incluso sin respuestas de parte de Boric. Algunos de los mails son los siguientes:

10 de diciembre de 2013

Denunciante: Cuando quieras me llamas y me voy contigo a donde quieras. No aguanto más vivir con mis papitos. Se van a vivir a Viña y de viaje en auto, no aguanto, me muero. Me llamas por fa?

Boric: ???

25 de febrero de 2014

(...) Eras tú al que siempre había querido, y no lo sabía, quiero verte por fa, rescátame? de la manera que tu quieras pero, llévame contigo? Esos son los principales motivos de mis depres. Yo te pido con el corazón, pero no aguanté en escribirte por mail esto. Love U 4 ever, para mi eres mi único amigo. (Correo enviado en dos ocasiones).

26 de febrero

Boric: ???

27 de febrero de 2014

Denunciante: (...) Mi voluntad nunca ha sido en tu contra, son otros los seres que planean quitarnos de nuevo la vida. Allá ellos con su voluntad. Omite correos que te envié antes, por favor. Todos mis sacrificios han sido siempre para ti y espero seguir haciéndolo así, si tú me dejas, eres el único Dios que existe.

27 de febrero de 2014 (Mensaje automático)

Boric: (respuesta automática de su correo) Estimado en este momento me encuentro en Tierra del Fuego sin internet ni celular, te responderé la próxima semana cuando vuelva a Punta Arenas.

28 de febrero de 2014

Boric: (nombre de la denunciante) no entiendo nada.

(La denunciante cambia nuevamente el mail