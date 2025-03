Alerta en Chile y Mendoza por el aumento de la actividad sísmica en el Volcán Tupungatito

A pesar de que no se prevé una erupción inminente, el monitoreo permanente del volcán Tupungatito sigue siendo crucial.

1743033147025 (1).jpg En caso de una eventual erupción, sería de baja magnitud.

¿Se avecina una erupción del volcán Tupungatito?

Los expertos insisten en que la reciente actividad sísmica no implica necesariamente que el volcán esté a punto de entrar en erupción. Eduardo Morgado, geólogo de la Universidad Mayor de Chile, aclaró que los temblores no se originaron directamente bajo el volcán, lo que dificulta establecer una relación directa con su actividad. “Es importante ser muy cautos al respecto, ya que los sismos aún no fueron completamente vinculados al volcán”, señaló.