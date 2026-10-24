"Comen carne de burro": las menciones a Javier Milei y Argentina en el último debate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro + Agregar ámbito en









Ambos candidatos citaron los modelos argentinos de Milei y Cristina para hacer paralelismos entre el Brasil que quiere cada uno. El balotaje es este domingo 25.

La evocación de la figura de Milei apareció luego de que Lula mencionara que, a partir de los reajustes de los gobiernos de Bolsonaro padre y Michel Temer, el salario mínimo sería de 900 reales. Canal 7

El segundo y último debate previo al balotaje electoral que se batirá en Brasil entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro dejó varias impresiones y referencias en las últimas horas. Una de ellas fue la mención de ambos a la Argentina, con alusiones a las figuras del presidente Javier Milei y la exmandataria Cristina Kirchner, en donde el actual líder del PT denunció que en nuestro país "se come carne de burro" a causa de la gestión libertaria.

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Una de las primeras alusiones la hizo Lula cuando le preguntó a Bolsonaro sobre si sus eventuales políticas económicas serían similares a las del presidente argentino. “En el último debate te pregunté si ibas a tomar prestada la motosierra de Milei porque en Argentina la pobreza llegó al 40%, la gente está comiendo carne de burro y vos decís que querés un modelo igual”, apuntó el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Tras esa frase, Bolsonaro arremetió: “¿No tenés vergüenza de dejar un país quebrado?”. Luego, el senador y líder del Partido Liberal (PL) defendió a Milei y remarcó que el declive argentino fue por los “veinte años de gobiernos de izquierda”.

Todas las menciones de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro a la Argentina Luego, el senador expuso que la actual gestión de Lula “iba a transformar a Brasil en lo que hizo Cristina Kirchner en la Argentina”. Por otro lado, la evocación de la figura de Milei apareció luego de que Lula mencionara que, a partir de los reajustes de los gobiernos de Bolsonaro padre y Michel Temer, el salario mínimo en ese país hoy sería de 900 reales.

El senador expuso que la actual gestión de Lula “iba a transformar a Brasil en lo que hizo Cristina Kirchner en la Argentina”. O Globo “Eso es lo que quieren para Brasil. Por eso siguen a Milei”, ahondó el líder del PT. Sin titubear, su contrincante del PL apuntó que la propuesta de Lula de subsidiar al transporte público los fines de semana se trata de una política económica que el Gobierno brasileño “da con una mano y saca con nueve dedos”, en alusión a la amputación que sufrió en su adolescencia en una maniobra equivocada mientras trabajaba.





En otro pasaje del coloquio, Lula le preguntó al legislador por el valor del salario mínimo. Bolsonaro, visiblemente nervioso, apostó a la pérdida de poder adquisitivo y al endeudamiento. “Hoy es 23 de octubre y el mes todavía no terminó. ¿Tu sueldo ya se terminó?”, preguntó a las cámaras. El reclamo de Lula por una burla sobre su discapacidad Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando Lula exigió una disculpa a Flávio por haberlo llamado “de nueve dedos”. El mandatario recordó que perdió un dedo a los 17 años, mientras trabajaba de noche, y vinculó el episodio con su trayectoria como obrero. “No voy a permitir que un paramilitar me llame de nueve dedos”, sostuvo. También cuestionó la trayectoria laboral de su adversario y afirmó que su primer trabajo se lo había dado su padre. Flávio respondió con una disculpa condicionada a haberlo ofendido. El senador también reconoció como un error su voto contra la ampliación de la licencia por maternidad cuando era diputado estadual de Río de Janeiro. Ante una pregunta de Lula, explicó que entonces creía que la medida podía dificultar la contratación de mujeres. “Me equivoqué”, admitió, y aseguró que hoy votaría de otra manera.