Condenaron a Meta a pagar u$s25.000 millones por engañar a sus usuarios con las condiciones

Un juez de Nuevo México impuso una multa histórica a la empresa matriz de Facebook e Instagram por información engañosa sobre la privacidad y la protección de datos. La compañía anticipó que apelará la decisión.

Meta acumularía unos u$s420.000 millones en deudas por fuera de su balance, casi tres veces mayores al pasivo que figura en su balance.

La empresa tecnológica Meta , propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp , fue condenada a pagar u$s25.000 millones por engañar a los consumidores sobre sus políticas de privacidad y el tratamiento de sus datos personales. La decisión fue tomada por un juez del estado estadounidense de Nuevo México, luego de que un jurado determinara que la compañía había realizado declaraciones engañosas sobre sus prácticas .

El caso está relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica , la consultora británica que obtuvo información personal de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento y utilizó esos datos para elaborar perfiles políticos y orientar publicidad electoral durante la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.

La demanda había sido presentada en 2021 por el entonces fiscal general de Nuevo México, tras conocerse que una aplicación de terceros había permitido recopilar datos de hasta 87 millones de perfiles de Facebook . El estado acusó a la compañía de ocultar información sobre quiénes podían acceder a esos datos y sobre sus políticas para moderar contenidos dañinos, discursos de odio y desinformación.

El fallo del juez Francis Mathew llegó después de que, el 25 de septiembre, un jurado concluyera que 26 de las 29 declaraciones analizadas de Facebook y sus directivos eran engañosas . También determinó que la compañía había cometido más de 43 millones de infracciones a las leyes de protección al consumidor de Nuevo México.

La legislación estatal permite aplicar multas de hasta u$s5.000 por cada infracción . Aunque el cálculo legal inicial podía superar los u$s219.000 millones, el magistrado fijó la sanción total en u$s25.000 millones , en función de la magnitud y la reiteración de las conductas cuestionadas.

El fiscal general del estado, Raúl Torrez, sostuvo que la decisión representa una advertencia para las grandes compañías tecnológicas y que el dinero recaudado se destinará al sistema educativo de Nuevo México. Sin embargo, el cobro podría demorarse debido a las apelaciones previstas.

La respuesta de Meta y el antecedente de Cambridge Analytica

Meta rechazó los argumentos de la demanda y cuestionó el monto de la sanción. Durante el proceso, la empresa sostuvo que no vendía los datos personales de sus usuarios y que el estado no había demostrado que los consumidores hubieran sufrido un perjuicio concreto por sus declaraciones.

La compañía también argumentó que una multa de esa magnitud podría afectar su capacidad para operar en Nuevo México. Meta anunció que apelará la sentencia y manifestó su confianza en que podrá revertirla ante los tribunales.

El caso Cambridge Analytica provocó una crisis internacional para Facebook en 2018, cuando se conoció que la consultora había accedido a información privada de millones de personas mediante una aplicación de terceros. Esos datos fueron utilizados para desarrollar perfiles de votantes y orientar anuncios políticos, entre ellos los vinculados con la campaña de Trump de 2016.

El episodio abrió un debate global sobre la privacidad digital, el uso de información personal con fines electorales y la responsabilidad de las plataformas tecnológicas. En 2019, Facebook ya había aceptado pagar u$s5.000 millones a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos en otro procedimiento relacionado con sus prácticas de privacidad.