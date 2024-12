Conflicto en Siria: el Gobierno recomienda no viajar al país de Medio Oriente

Donald Trump afirmó que Estados Unidos no debe intervenir en el conflicto de Siria

En paralelo a la alerta de la Cancillería argentina, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su postura de no involucrar al país en el conflicto sirio. A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, expresó que su país no debería participar en una lucha que considera ajena a sus intereses.

"Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Esta no es nuestra lucha. Dejen que se desarrolle, no se involucren", señaló el magnate.

Estas declaraciones llegan en un contexto de creciente presión internacional, mientras las fuerzas rebeldes avanzan sobre posiciones estratégicas del régimen de Bashar al Assad. Trump emitió este mensaje poco antes de reunirse en París con el presidente francés Emmanuel Macron, en el marco de la ceremonia de reapertura de la catedral de Notre Dame.