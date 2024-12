Donald Trump afirmó que Estados Unidos no debe intervenir en el conflicto de Siria

El presidente electo de los Estados Unidos , Donald Trump , reafirmó su postura de no involucrar al país en el conflicto sirio . A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, expresó que su país no debería participar en una lucha que considera ajena a sus intereses .

"Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Esta no es nuestra lucha. Dejen que se desarrolle, no se involucren", señaló el magnate.