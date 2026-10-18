Conmoción en Ecuador: horror por un sacerdote que murió aplastado por una cruz gigante durante una misa
Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebraba una ceremonia religiosa en una iglesia de Guayaquil cuando la estructura se desprendió detrás del altar. El accidente quedó registrado en una transmisión en vivo y la Arquidiócesis confirmó su fallecimiento.
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