El papa León XIV reapareció tras su operación en el Vaticano y aseguró que retomará gradualmente sus actividades

Tras recibir el alta del hospital Gemelli, el Pontífice encabezó el Ángelus desde el Vaticano. Agradeció las muestras de apoyo y anunció que retomará sus tareas de manera progresiva.

"Gracias a todos aquellos que en estos días rezaron por mí”, expresó el Pontífice durante el Ángelus. Luego de recibir el alta médica, confirmó que volverá gradualmente a sus actividades.

El papa León XIV reapareció públicamente este domingo en el Vaticano , después de recibir el alta médica tras una operación de pulmón. Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, encabezó el rezo del Ángelus, agradeció las oraciones recibidas durante su internación y anticipó que retomará sus actividades de manera progresiva.

“Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días rezaron por mí. He sentido realmente su apoyo. ¡Gracias!” , expresó el Pontífice desde el balcón del Palacio Apostólico. También reconoció especialmente la labor de médicos, enfermeros y del personal del hospital Gemelli de Roma, donde permaneció internado tras la intervención.

La aparición fue recibida con una ovación y aplausos de los presentes. León XIV también hizo referencia al impacto personal de la experiencia que atravesó: señaló que la enfermedad le permitió sentirse más cerca de quienes atraviesan situaciones similares. Al cerrar su mensaje, confirmó que, una vez superada la etapa más delicada, volverá gradualmente a sus funciones.

El papa León XIV reapareció hoy en el Vaticano con un mensaje que volvió a poner el foco en su recuperación y en la expectativa por su eventual viaje a la Argentina. “Retomaré gradualmente mi actividad” , afirmó durante su intervención, en una señal de que busca recuperar de manera progresiva su agenda tras los problemas de salud que lo obligaron a reducir sus compromisos públicos. Aunque no hizo anuncios específicos sobre la gira prevista para noviembre, sus palabras renovaron la atención sobre la evolución de su estado físico y los próximos pasos de su pontificado.

En la Argentina, la reaparición del Pontífice es seguida de cerca ante la expectativa por una visita que tendría una fuerte repercusión política, religiosa y social. La posibilidad del viaje depende, entre otros factores, de cómo avance su recuperación y de la evaluación médica sobre las exigencias de una agenda internacional. Por ahora, el mensaje de León XIV aporta una señal de continuidad en su actividad , pero no constituye una confirmación de la gira: la atención sigue puesta en las próximas novedades del Vaticano y en cualquier indicio que permita despejar la incertidumbre sobre su llegada al país.

Las señales que alimentan el optimismo de la visita de León XIV

El viaje del papa León XIV a la Argentina volvió a ganar impulso tras el aval del equipo médico que lo operó y la continuidad de los preparativos del Vaticano. El cirujano Stefano Margaritora aseguró que no existen impedimentos clínicos para que el pontífice realice la gira por Sudamérica, prevista del 6 al 17 de noviembre. León XIV recibió el alta médica el sábado, luego de permanecer internado en Roma por una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, y este domingo reapareció ante los fieles para anunciar que retomará sus actividades de manera gradual.

A esa evaluación favorable se sumó la continuidad de las gestiones administrativas y logísticas de la Santa Sede, que mantiene vigente el cronograma previsto para Uruguay, la Argentina y Perú. También se espera la llegada de una nueva delegación del Vaticano a Buenos Aires para avanzar con la coordinación de la visita. En el país, los equipos del Gobierno y de la Iglesia sostienen los preparativos, que incluyen actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de una audiencia con el presidente Javier Milei. Sin embargo, todavía no hay una confirmación oficial definitiva sobre la realización del viaje.

La decisión dependerá de la evolución de la salud del pontífice, de 71 años, y de las recomendaciones médicas ante una gira que contempla numerosos traslados y una agenda exigente. Desde el Vaticano advirtieron que el ritmo de sus actividades deberá ajustarse a su recuperación, mientras que referentes de la Iglesia argentina remarcaron que la prioridad es preservar su salud y que el viaje podría reprogramarse si fuera necesario. Si se concreta, será la primera visita de un Papa a la Argentina desde la realizada por Juan Pablo II en 1987.

Cómo sigue la recuperación del papa León XIV

El Pontífice fue operado el martes 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un nódulo. Tras varios días de internación, recibió el alta médica el sábado, luego de que los controles y estudios realizados mostraran una evolución favorable.

El cirujano Stefano Margaritora, responsable de la intervención, consideró que no existen motivos clínicos que impidan que León XIV realice un viaje largo en avión dentro de aproximadamente tres semanas. Según explicó, una recuperación física completa podría demandar alrededor de dos semanas desde la operación.

Sin embargo, todavía resta conocer el resultado de los estudios histológicos, que permitirán determinar si será necesario algún tratamiento adicional después de la extirpación de la lesión.

El cirujano que operó a León, Stefano Margaritora.

La recuperación de León XIV mantiene la atención puesta en su próxima gira por Sudamérica, que contempla escalas en Uruguay, la Argentina y Perú. La visita al país está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Durante el Ángelus de este domingo, el Papa no hizo referencias al viaje ni brindó precisiones sobre su agenda internacional. Por el momento, la evaluación favorable de su cirujano aporta una señal alentadora, aunque la confirmación de las actividades dependerá de la evolución de su estado de salud y de las decisiones que adopte el Vaticano.

La gira contempla varios traslados aéreos y cambios de altitud y clima, por lo que la recuperación del Pontífice será un factor central para definir cómo se desarrollará el cronograma previsto.

Vatican News

El papa León XIV fue dado de alta tras ser operado por un cáncer de pulmón

El papa León XIV recibió este sábado el alta médica y abandonó el Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar el pasado martes. La decisión se tomó luego de evaluar los resultados de sus últimos estudios y la evolución clínica tras cuatro días de internación, según informó el Vaticano.

“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, amplió la Santa Sede en base a lo comunicado por el equipo médico. Se espera que, una vez que regrese al Vaticano, el pontífice retomará progresivamente sus actividades. En este sentido, se informó que mañana León XIV rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

Los estudios realizados durante la internación confirmaron una evolución favorable. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax “confirmaron una mejora sostenida en su estado general”, de acuerdo con el boletín firmado por su médico personal, Luigi Carbone, y el jefe de cirugía torácica del hospital, Stefano Margaritora.