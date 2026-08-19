Murió el jefe de Inteligencia de Ecuador en un accidente de helicóptero en Kenia

Michele Sensi-Contugi viajaba junto a su esposa, quien también perdió la vida. La aeronave cayó en una zona montañosa del norte del país africano y las autoridades investigan las causas del siniestro.

El accidente dejó siete muertos y es investigado por las autoridades aeronáuticas de Kenia.

El director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador , Michele Sensi-Contugi , murió este miércoles junto a su esposa, Stephany Hollihan , al estrellarse el helicóptero en el que viajaban por el norte de Kenia. El accidente dejó un saldo total de siete fallecidos , correspondientes a seis pasajeros y el piloto.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 9.13, hora local , en el condado de Samburu, en las inmediaciones del monte Ololokwe. La aeronave era un Eurocopter EC130 B4 operado por la compañía Lady Lori Helicopters y realizaba un vuelo chárter con turistas.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que el helicóptero volaba entre la reserva de Loisaba y la zona de Ewaso Nyiro cuando ocurrió el accidente. Las causas todavía no fueron determinadas y quedaron bajo investigación de las autoridades aeronáuticas del país.

Las tareas de búsqueda y recuperación estuvieron condicionadas por las características del terreno y por un incendio registrado en el lugar del impacto. Equipos de emergencia fueron desplegados en la zona para intervenir en el operativo.

Sensi-Contugi tenía 44 años y estaba al frente del Centro Nacional de Inteligencia ecuatoriano desde enero de 2024. Era considerado un funcionario cercano al presidente Daniel Noboa y también había ocupado durante algunos meses el Ministerio de Gobierno.

El helicóptero se precipitó cerca del monte Ololokwe, en una zona de difícil acceso del condado de Samburu.

El Gobierno de Ecuador confirmó oficialmente la muerte del funcionario y de Hollihan y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.

La pareja se encontraba en Kenia por motivos turísticos. Hollihan tenía ciudadanía estadounidense y ecuatoriana, según informó la agencia AP.

Un directivo de Telemundo, entre las víctimas

Entre las personas que viajaban en el helicóptero también se encontraba José Alberto Suárez, de 55 años, presidente y gerente general de las estaciones de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, en Florida.

Suárez había desarrollado gran parte de su carrera dentro de NBCUniversal y estaba al frente de esas emisoras desde 2024. Antes había ocupado diferentes cargos en estaciones de la cadena en otras ciudades de Estados Unidos.

El Departamento de Estado estadounidense confirmó que cinco ciudadanos de ese país murieron en el accidente y señaló que su embajada se encontraba en contacto con las autoridades kenianas para brindar asistencia consular.