De las redes al Congreso: los jóvenes influencers ultraconservadores que ganan poder en Brasil

Eduarda Campopiano y Lucas Pavanato consiguieron millones de votos en las elecciones legislativas del 4 de octubre y se convirtieron en referentes de una nueva generación de dirigentes de derecha. Con discursos contra el feminismo y las reivindicaciones de la comunidad LGBT+, buscan trasladar su popularidad digital a la política y fortalecer la candidatura presidencial del hijo de Jair Bolsonaro.

La ultraderecha brasileña encontró en las redes sociales una herramienta para impulsar a una nueva generación de dirigentes políticos. Jóvenes influencers con millones de seguidores , discursos provocadores y posiciones conservadoras lograron importantes resultados en las elecciones legislativas del 4 de octubre y ahora buscan consolidar su influencia de cara al balotaje presidencial del 25 de octubre, que enfrentará a Flávio Bolsonaro con Luiz Inácio Lula da Silva .

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Entre las figuras emergentes aparece Eduarda Campopiano, una influencer de 23 años que se presenta como "la peor enemiga de las feministas" y que fue elegida diputada estadual de San Pablo con cerca de dos millones de votos.

La joven, que cuenta con aproximadamente tres millones de seguidores en Instagram, construyó su popularidad mediante publicaciones que cuestionan al feminismo, las políticas de género y distintas reivindicaciones progresistas. También generó controversia al agradecer a Dios por haber salvado a Brasil del supuesto "canibalismo" mediante la colonización.

Su llegada a la política institucional representa un fenómeno cada vez más visible en un país de 214 millones de habitantes , donde las plataformas digitales ocupan un lugar central en la circulación de información y en la construcción de identidades políticas.

Lejos de limitarse a conseguir una banca legislativa , Campopiano manifestó su intención de utilizar su influencia para respaldar al candidato presidencial del Partido Liberal (PL). "Mi misión es lograr que Flávio Bolsonaro sea elegido", aseguró ante sus seguidores.

Lula y Bolsonaro se medirán en un balotaje le próximo 25 de octubre.

Eduarda Campopiano y Lucas Pavanato: los nuevos referentes de la derecha en Brasil

Católica practicante y defensora de los valores familiares tradicionales, Eduarda Campopiano se convirtió en una de las principales exponentes de una corriente política que combina activismo digital, conservadurismo religioso y confrontación con los movimientos feministas.

La diputada electa despertó críticas por afirmar que no le "debe nada al feminismo" y por cuestionar el concepto de feminicidio, utilizado para identificar los asesinatos de mujeres por razones de género. "Hay que reforzar la familia tradicional", declaró durante una manifestación de apoyo a Bolsonaro en San Pablo.

Durante la campaña legislativa, Campopiano compartió numerosas apariciones con Lucas Pavanato, un dirigente de 28 años que obtuvo alrededor de tres millones de votos y consiguió una banca como diputado federal por el mismo estado.

Ambos desarrollaron una estrategia comunicacional basada en videos breves, mensajes directos y contenidos diseñados para generar repercusión en las plataformas digitales.

Uno de sus videos más polémicos estuvo dirigido contra los derechos de las personas transgénero. En la grabación, Pavanato apareció con una peluca rubia para ridiculizar el acceso de las mujeres trans a los baños públicos femeninos. "Ya no soporto esta farsa, ¡un hombre es un hombre y una mujer es una mujer!", expresó antes de quitarse la peluca.

Las intervenciones de esta nueva generación de influencers conservadores generaron denuncias y acusaciones de transfobia. Algunos referentes de esta corriente incluso recibieron condenas judiciales por ataques dirigidos contra figuras de la comunidad LGBT+, entre ellas la diputada transgénero Erika Hilton, una de las dirigentes progresistas con mayor presencia en las redes sociales brasileñas.

Laas redes sociales se convirtieron en una plataforma para formar dirigentes políticos

El crecimiento electoral de estos influencers refleja una transformación en la manera de construir liderazgo político en Brasil.

Para Mércia Alves, investigadora del centro de estudios brasileño Cebrap, las plataformas digitales dejaron de funcionar exclusivamente como herramientas de difusión de campañas y comenzaron a desempeñar un papel central en la aparición de nuevos dirigentes.

"Las redes sociales han dejado de ser solo instrumentos utilizados durante las campañas y se han convertido en espacios de formación de nuevos líderes", explicó.

En esa misma línea, Gabriela Mayall, socióloga de la Universidad Federal Fluminense, señaló que el fenómeno adquiere particular relevancia por el tamaño y el nivel de conectividad de la sociedad brasileña.

"Brasil es uno de los países con más influencers del mundo y ha sido sobre todo la derecha la que lo ha aprovechado, llevándolos al debate político", sostuvo.

La estrategia permite que figuras inicialmente conocidas por sus publicaciones en internet desarrollen una identidad política propia, movilicen seguidores y posteriormente conviertan esa popularidad en respaldo electoral.

A diferencia de los dirigentes tradicionales, estos referentes construyen una relación directa con sus audiencias y utilizan las controversias públicas como un mecanismo para ampliar su visibilidad.

Sin embargo, el fenómeno no se limita a la derecha. Mayall explicó que la política brasileña atraviesa una etapa de creciente confrontación entre movimientos que organizan su discurso alrededor de distintas identidades y reivindicaciones sociales.

"Hoy en día, enfrentamos un fenómeno identitario, tanto en la derecha como en la izquierda. La izquierda identitaria pone en primer plano, por ejemplo, las reivindicaciones de la comunidad LGBT+, que son rechazadas por la derecha identitaria", analizó.

Nikolas Ferreira y el antecedente de una generación de políticos surgidos de internet

El avance de Campopiano y Pavanato tiene como uno de sus principales antecedentes a Nikolas Ferreira, diputado de 30 años que consiguió su reelección con un amplio respaldo electoral.

Nikolas Ferreira, uno de los primeros influencers políticos de Brasil. Correo

Con decenas de millones de seguidores en sus distintas plataformas, Ferreira se consolidó como una de las figuras más influyentes de la derecha brasileña y como un referente para otros jóvenes que buscan ingresar a la política.

Su estrategia combina publicaciones de alto impacto, intervenciones legislativas y una comunicación centrada en cuestionar las posiciones de la izquierda.

La influencia del diputado también se extiende a otros dirigentes emergentes, entre ellos Lucas Pavanato, quien mantiene una relación política cercana con Ferreira. Para él, la irrupción de esta generación representa una ruptura con las formas tradicionales de participación partidaria.

"Durante muchísimo tiempo, la clase política brasileña fue tímida, tenía miedo de expresarse", afirmó a la AFP. "Nosotros decimos lo que pensamos, pese a las presiones políticas", agregó.

El tono confrontativo también quedó expuesto durante la noche de las elecciones del 4 de octubre, cuando Pavanato celebró su triunfo legislativo con un mensaje dirigido a sus adversarios.

"Estoy muy feliz de verlos en pánico. Ustedes son la minoría y vamos a devolverlos a su lugar", declaró durante una entrevista con una televisión local.

Flávio Bolsonaro busca capitalizar el crecimiento de los influencers conservadores

La aparición de estos dirigentes representa un respaldo político para Flávio Bolsonaro, quien intenta llegar a la Presidencia de Brasil después de que su padre, Jair Bolsonaro, recibiera una condena judicial.

El senador procura construir una imagen más moderada que la del expresidente, conocido por sus declaraciones racistas, misóginas y homófobas.

Aunque Flávio cuestiona lo que denomina "ideología de género", algunas de sus propuestas se diferencian de las posiciones más radicales que expresan los influencers de su espacio.

Entre ellas aparece su compromiso de fortalecer las políticas de prevención y combate contra el feminicidio, un problema que registró más de cuatro casos diarios en Brasil durante 2025, según cifras oficiales.

Esta postura contrasta con los cuestionamientos al concepto de feminicidio formulados por Campopiano y otros referentes del conservadurismo digital.

Sin embargo, las diferencias no impiden que el candidato presidencial se beneficie de su capacidad de movilización, especialmente entre los jóvenes y los sectores más identificados con la derecha.

La influencia de estas figuras adquiere especial importancia en una elección ajustada. Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest ubicaron a Flávio Bolsonaro ligeramente por delante de Lula, aunque ambos permanecen en un empate técnico.

En ese escenario, las publicaciones, los videos y las intervenciones públicas de los nuevos legisladores pueden contribuir a mantener movilizado al electorado conservador durante los últimos días de campaña.

El resultado del 25 de octubre determinará quién gobernará Brasil, pero las elecciones legislativas ya dejaron otra transformación: una generación de influencers ultraconservadores consiguió convertir su presencia digital en poder parlamentario y busca ocupar un lugar central en el futuro político del país.