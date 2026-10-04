Estos son todos los candidatos para las elecciones de Brasil 2026: por qué son claves para el balotaje + Agregar ámbito en









Este domingo puede quedar definido el próximo mandatario si alguna fórmula supera el 50% de los votos válidos. De lo contrario, los dos postulantes con mayor respaldo volverán a competir el 25 de octubre.

Elecciones en Brasil 2026: quiénes son los 13 candidatos que buscan llegar al balotaje.

Un total de 13 candidatos compiten este domingo por la Presidencia de Brasil, aunque la disputa electoral está concentrada principalmente en el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

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Si ninguno supera el 50% de los votos válidos, los dos candidatos más votados pasarán a una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

Quiénes compiten por la Presidencia Lula da Silva , del Partido de los Trabajadores ( PT ), busca un nuevo mandato al frente del país. El actual presidente vuelve a competir por la reelección y tiene como compañero de fórmula a Geraldo Alckmin . Su candidatura representa la continuidad del actual gobierno y vuelve a colocar al PT en el centro de la disputa presidencial.

, del ( ), busca un nuevo mandato al frente del país. El actual presidente vuelve a competir por la reelección y tiene como compañero de fórmula a . Su candidatura representa la continuidad del actual gobierno y vuelve a colocar al PT en el centro de la disputa presidencial. Flávio Bolsonaro es el candidato del Partido Liberal (PL). El senador por Río de Janeiro e hijo del expresidente Jair Bolsonaro encabeza la principal candidatura de la oposición de derecha. Su compañero de fórmula es el diputado federal Alfredo Gaspar. Además de los dos principales protagonistas, hay otros 11 candidatos que completan la oferta electoral.

Augusto Cury se presenta por el partido Avante. Es escritor y médico psiquiatra y participa por primera vez de una elección presidencial.

se presenta por el partido Avante. Es escritor y médico psiquiatra y participa por primera vez de una elección presidencial. Ronaldo Caiado , del Partido Social Democrático (PSD), es exgobernador de Goiás y busca trasladar su experiencia al frente de ese estado a la disputa nacional.

, del Partido Social Democrático (PSD), es exgobernador de Goiás y busca trasladar su experiencia al frente de ese estado a la disputa nacional. Romeu Zema , del Partido Novo, también llega a la elección después de haber gobernado Minas Gerais. Su candidatura representa a uno de los espacios de la derecha que compiten por fuera del Partido Liberal.

, del Partido Novo, también llega a la elección después de haber gobernado Minas Gerais. Su candidatura representa a uno de los espacios de la derecha que compiten por fuera del Partido Liberal. Renan Santos , del partido Missão, es uno de los fundadores del Movimiento Brasil Libre (MBL) y participa por primera vez de una elección presidencial. Su propuesta busca ocupar un espacio liberal y de derecha.

, del partido Missão, es uno de los fundadores del Movimiento Brasil Libre (MBL) y participa por primera vez de una elección presidencial. Su propuesta busca ocupar un espacio liberal y de derecha. Hertz Dias , del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), representa a la izquierda socialista y lleva una propuesta diferente a la del oficialismo encabezado por Lula.

, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), representa a la izquierda socialista y lleva una propuesta diferente a la del oficialismo encabezado por Lula. Edmilson Costa , del Partido Comunista Brasileño (PCB), también compite desde la izquierda y plantea una alternativa al Partido de los Trabajadores.

, del Partido Comunista Brasileño (PCB), también compite desde la izquierda y plantea una alternativa al Partido de los Trabajadores. Clariana Barão , de Democracia Cristiana (DC), integra otra de las candidaturas que buscan disputar el Ejecutivo nacional.

, de Democracia Cristiana (DC), integra otra de las candidaturas que buscan disputar el Ejecutivo nacional. Leonardo Avalanche , del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), también figura entre los postulantes a la Presidencia.

, del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), también figura entre los postulantes a la Presidencia. Rui Costa Pimenta , del Partido de la Causa Obrera (PCO), vuelve a competir con una propuesta vinculada a la izquierda trotskista.

, del Partido de la Causa Obrera (PCO), vuelve a competir con una propuesta vinculada a la izquierda trotskista. Wilson Grassi , del partido Demócrata, completa la lista de candidatos.

, del partido Demócrata, completa la lista de candidatos. Samara Martins, de Unidad Popular (UP), es la otra candidata que participa de la primera vuelta presidencial. Lula y Flávio Bolsonaro, en el centro de la elección Aunque son 13 las fórmulas que compiten, los sondeos previos a la elección ubicaron a Lula y Flávio Bolsonaro como los principales protagonistas de la primera vuelta.

Una encuesta de Quaest realizada a fines de septiembre registró a Lula con el 39% de intención de voto y a Flávio Bolsonaro con el 34%. El mismo estudio planteó un escenario de empate entre ambos en una eventual segunda vuelta, con 42% para cada uno. Se trata de una medición previa a la votación y no de un resultado electoral.

Una encuesta de Quaest ubicó a Lula con 39% y a Flávio Bolsonaro con 34%. Para un eventual balotaje, ambos aparecieron empatados en 42%. Se trata de datos previos a la votación. Estadao El resto de las candidaturas busca captar el voto de los electores que no se inclinan por los dos principales espacios. Aunque ninguno parte como protagonista central de las mediciones, sus resultados pueden modificar la distribución de votos de la primera vuelta y, en caso de balotaje, influir en el escenario que quede planteado para el 25 de octubre. Cómo se define el balotaje En Brasil, una fórmula presidencial necesita obtener más del 50% de los votos válidos para ganar en primera vuelta. Si ningún candidato alcanza ese porcentaje, los dos más votados pasan al balotaje. La segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre. En esa instancia, los electores volverán a utilizar las urnas electrónicas, pero solo deberán elegir entre las dos fórmulas que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en la primera jornada. Por eso, el resultado de este domingo no solo definirá cuántos votos obtiene cada candidato, sino también quiénes serán los dos que continuarán en carrera por la Presidencia de Brasil.

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