Donald Trump celebró el avance de la derecha en Sudamérica antes del balotaje en Brasil

El presidente de Estados Unidos destacó los triunfos electorales de dirigentes conservadores y reivindicó su respaldo, mientras Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se preparan para la segunda vuelta.

Donald Trump celebró el avance de la derecha en Sudamérica y reivindicó su respaldo a dirigentes conservadores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , celebró el avance de dirigentes de derecha en Sudamérica y destacó el cambio político que atraviesa la región , a cinco días del balotaje presidencial en Brasil . El mandatario republicano reivindicó su apoyo a distintos candidatos que ganaron elecciones y aseguró que el continente está atravesando una transformación positiva.

“ Sudamérica se está convirtiendo en un lugar completamente diferente, y está prosperando. Y, como saben, respaldé a muchas de esas personas”, afirmó Trump, al referirse a los resultados electorales de los últimos años.

Las declaraciones fueron difundidas este martes por la agencia EFE, luego de que el mandatario estadounidense se refiriera al escenario político internacional y a los triunfos de referentes conservadores en distintos países sudamericanos .

“ Cada uno de los que respaldé ganó , incluido el nuevo presidente de Colombia, que es genial, ‘El Tigre’”, sostuvo Trump. Y agregó: “En poco tiempo, se están volviendo extremadamente conservadores de una manera muy positiva ”.

Con esas palabras, el republicano volvió a atribuirse parte del impulso electoral de dirigentes de derecha en la región. Entre ellos se encuentra el presidente argentino, Javier Milei , uno de sus principales aliados políticos en América Latina.

Brasil define su futuro político en el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro

Los dichos de Trump se producen en la antesala de la segunda vuelta presidencial brasileña, prevista para el domingo 25 de octubre. La contienda enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La primera vuelta, realizada el 4 de octubre, dejó al opositor en ventaja, con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% obtenido por Lula. El resultado dejó planteado un escenario de paridad de cara a la definición electoral.

Una encuesta de Nexus, encargada por el banco BTG Pactual, mostró una diferencia estrecha entre ambos candidatos. El sondeo asignó a Flávio Bolsonaro el 46,5% de la intención de voto y al actual presidente el 45,9%. Al considerar únicamente los votos válidos, el senador alcanzó el 50,3%, frente al 49,7% de Lula.

El relevamiento se realizó entre el 16 y el 18 de octubre sobre una muestra de 2.002 personas y cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales.

Donald Trump también respaldó a Benjamin Netanyahu en Israel

En paralelo, el presidente estadounidense expresó su apoyo a la reelección del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a pocos días de las elecciones previstas para el 27 de octubre.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump destacó el vínculo entre ambos y definió a Netanyahu como un socio en la lucha contra Irán. También pidió respaldarlo para un nuevo mandato, en una señal de apoyo explícito en plena campaña electoral israelí.