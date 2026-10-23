El Papa canceló un viaje por precaución médica a menos de 15 días de la gira que lo traerá a la Argentina

El papa León XIV canceló una visita a Asís el próximo 27 de octubre, después de que los médicos desaconsejaran el traslado en helicóptero como medida de precaución. La medida se tomó pese a que una radiografía de tórax confirmó su “excelente evolución postoperatoria” tras la cirugía a la que se sometió el 13 de octubre. La gira por Latinoamérica arranca en 6 de noviembre.