Balotaje en Brasil: una nueva encuesta ubica a Flávio Bolsonaro por encima de Lula da Silva a días de la segunda vuelta

Un sondeo de BTG Pactual/Nexus ubica al senador con el 48% de intención de voto frente al 45% del presidente. La segunda vuelta será el 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro registra el 48% de intención de voto frente al 45% de Lula, según la encuesta de BTG Pactual/Nexus.

Una nueva encuesta electoral ubicó al senador brasileño Flávio Bolsonaro tres puntos por encima del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un escenario simulado de segunda vuelta. El sondeo, difundido este martes, le otorgó al candidato opositor el 48% de intención de voto frente al 45% del actual mandatario, a menos de dos semanas del balotaje.

Los resultados se conocen después de que Bolsonaro encabezara la primera vuelta presidencial del 4 de octubre, cuando obtuvo el 47,03% de los votos frente al 45,16% de Lula. La diferencia entre ambos candidatos refleja una competencia ajustada de cara a los comicios del próximo 25 de octubre, cuando se definirá quién gobernará Brasil durante los próximos cuatro años.

El relevamiento fue realizado por BTG Pactual/Nexus entre el 10 y el 12 de octubre, sobre una muestra de 2.002 personas, y cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales. Si bien la medición muestra una diferencia de tres puntos entre los candidatos, los resultados deben interpretarse con cautela, ya que la distancia no permite establecer una ventaja estadísticamente concluyente.

El senador, de 45 años e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, busca consolidar los apoyos obtenidos durante la primera vuelta y sumar nuevos sectores del electorado. Por su parte, Lula intentará revertir la diferencia y conseguir un cuarto mandato presidencial, después de haber quedado en segundo lugar en los comicios iniciales.

La segunda vuelta presidencial de Brasil se celebrará el próximo 25 de octubre, después de una primera ronda ajustada.

Los resultados también reflejan la continuidad de una competencia electoral ajustada, marcada por la polarización entre el oficialismo y la oposición. Ambos candidatos intensificaron sus actividades de campaña durante los últimos días, con especial atención a los sectores que podrían resultar determinantes en la segunda vuelta.

La Corte Suprema autorizó a Flávio Bolsonaro a visitar a su padre

En paralelo a la difusión de la encuesta, la Corte Suprema de Brasil habilitó al senador a retomar las visitas a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena bajo arresto domiciliario. La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes después de que venciera una restricción de 90 días impuesta en julio.

La medida había sido establecida luego de que Flávio difundiera en YouTube una carta de su padre en respaldo a su candidatura. Aunque ahora podrá volver a reunirse con el expresidente, los encuentros deberán tener carácter exclusivamente familiar y no podrán utilizarse con fines electorales.

La resolución también prohíbe divulgar "cualquier manifiesto o declaración" de Jair Bolsonaro, incluso mediante terceros. De esta manera, el exmandatario continuará apartado de las actividades de campaña, aunque mantiene su influencia dentro del espacio político que representa su hijo.

La Corte Suprema de Brasil autorizó al candidato opositor a visitar a Jair Bolsonaro, aunque prohibió utilizar los encuentros con fines electorales. C5N

Lula y Flávio Bolsonaro disputan el voto religioso antes de la segunda vuelta

Otro de los ejes de la campaña es la búsqueda del respaldo del electorado religioso. Ambos candidatos incorporaron actividades vinculadas con Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, cuya festividad se celebra el 12 de octubre.

Lula tenía previsto participar de una ceremonia en la capilla del Palacio de la Alvorada, mientras que Flávio Bolsonaro organizó una visita a la Catedral de Brasilia. Estas actividades se desarrollaron después de que circularan versiones falsas sobre una supuesta intención del senador de retirar a la Virgen su condición de patrona nacional.

La controversia generó repercusiones políticas y religiosas durante la campaña. En ese contexto, ambos candidatos buscan ampliar sus apoyos antes del 25 de octubre, cuando los brasileños volverán a las urnas para elegir al presidente que gobernará el país durante los próximos cuatro años.