Diplomáticos argentinos le piden a Pablo Quirno que le pida disculpas a Brasil por haber desconocido el triunfo de Lula da Silva + Agregar ámbito en









A través de un comunicado, instan al canciller a "restablecer la representación diplomática a nivel de embajadores".

Pablo Quirno en el foco de las críticas por sus dichos sobre las elecciones en Brasil.

Delicado momento para la diplomacia argentina: en la misma semana, se cruzó un fallo desfavorable del Tribunal del Mar por un requerimiento nacional en torno a las Malvinas, mientras que Pablo Quirno se convirtió en el foco de críticas por haber puesto en duda el triunfo electoral de Lula da Silva en Brasil, que Casa Rosada aún no reconoció. Es por ello que un grupo de diplomáticos le solicitó al canciller que "presente sus disculpas al pueblo y al gobierno de la República Federativa del Brasil" y que "inicie de inmediato las gestiones para restablecer la representación diplomática a nivel de embajadores".

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"Los gobiernos de todos los signos políticos, con presidentes que no se parecían entre sí ni a sus pares brasileños, nunca confundieron sus simpatías con el interés de la región. La relación bilateral es un patrimonio que no admite ligerezas", plantearon en el comunicado, en donde detectaron una oportunidad: "Que la presidencia argentina del Mercosur sirva para reabrir el diálogo político con Brasil al más alto nivel".

El documento lleva la firma de pasados cancilleres argentinos (como Rafael Bielsa y Santiago Cafiero), una decena de exembajadores, parlamentarios del Mercosur, diputados y senadores. En el mismo admiten que "no pensamos igual" pero que los "reúne una certeza: la relación con Brasil no le pertenece a ningún gobierno. Es una política de Estado y sus palabras la han dañado". Actualmente, el vínculo diplomático entre ambos países se sostiene por encargados de negocios.

En ese marco, establecieron como horizonte el 2028: "Al cumplirse doscientos años de la paz que puso fin a la guerra entre nuestros países, podamos presentar una agenda común para las próximas décadas en energía, alimentos, minerales críticos, ciencia e infraestructura de frontera, respaldada por ambos congresos, de modo que trascienda los gobiernos y se convierta en una verdadera política de Estado".

La relación entre Milei y Lula continúa en declive. O Globo Piden interpelar a Pablo Quirno Luego de que sea rechazado el pedido de Miguel Pichetto por interpelar a Pablo Quirno en la Cámara de Diputados, el centro de excombatientes CECIM La Plata exigió la "inmediata interpelación del canciller" por el "grave revés diplomático y jurídico sufrido por nuestro país" tras el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, por 18 votos contra 3, para frenar el avance de la "explotación hidrocarburífera ilegal" en las islas Malvinas.

En su petición, que incluye interpelar a Diego Santilli, se considera que existió "improvisación, errores en la estrategia jurídica y falta de una política exterior firme y coherente en defensa de la integridad territorial y el fortalecimiento de la diplomacia política regional". En simultáneo, el excanciller y actual diputado, Jorge Taiana, planteó que "el fallo adverso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que rechazó la solicitud argentina de medidas provisionales para detener la explotación ilegal de hidrocarburos en Malvinas, es la crónica de una derrota anunciada, porque es el resultado de tres años de omisiones, de desmalvinización y del abandono sistemático de la política de Estado sobre Malvinas por parte del gobierno de Milei".