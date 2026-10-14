Elecciones en España: el PSOE se distancia del PP y alcanza una ventaja de 11,8 puntos + Agregar ámbito en









El partido socialista reúne el 34% de la intención de voto, frente al 22,2% de los populares, que retroceden 3,3 puntos respecto de septiembre. Vox crece hasta el 17,1%, mientras que Sumar llega al 6,1% y Podemos cae al 3,1%.

Una encuesta sitúa al PSOE 11,8 puntos por delante del PP en España.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) amplió su ventaja sobre el Partido Popular (PP) hasta los 11,8 puntos y se posicionó como la principal fuerza política de España, según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El estudio le asigna un 34% de intención de voto al partido del presidente Pedro Sánchez, mientras que los populares alcanzan el 22,2%, tras una caída de 3,3 puntos respecto de septiembre. Vox se ubica en el tercer lugar, con el 17,1% de los apoyos.

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La medición se conoce después de que Sánchez adelantara las elecciones generales para el 29 de noviembre, en un escenario marcado por las discusiones sobre las políticas de vivienda. Los resultados muestran una mejora de los socialistas y un retroceso del PP, aunque otras encuestas recientes presentan un panorama diferente para la disputa electoral.

En el resto del escenario político, Sumar registra un 6,1% de intención de voto, cuatro décimas más que en el relevamiento anterior, mientras que Podemos cae al 3,1%. En cuanto a las preferencias para ocupar la presidencia del Gobierno, Sánchez reúne el 25,8%, frente al 9,6% del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el 9,1% de Santiago Abascal, referente de Vox.

Pedro Sánchez buscará aprovechar las semanas previas a las elecciones del 29 de noviembre para impulsar nuevas iniciativas económicas y sociales. Las medidas sociales con las que Sánchez busca reforzar su campaña El Gobierno de Pedro Sánchez buscará aprovechar las semanas previas a las elecciones para impulsar nuevas iniciativas económicas y sociales. Entre sus prioridades aparecen los aumentos del salario mínimo, la actualización de las pensiones y nuevas medidas para responder a las dificultades de acceso a la vivienda. El Ejecutivo mantendrá sus facultades para gobernar hasta los comicios del 29 de noviembre.

Uno de los principales movimientos será avanzar con una nueva suba del salario mínimo, una iniciativa impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. También se analiza la posibilidad de anticipar decisiones vinculadas con las jubilaciones, que habitualmente se actualizan hacia finales de año. Con estas propuestas, el oficialismo busca mantener el foco en el poder adquisitivo y la protección social.

La vivienda será otro de los ejes centrales de la estrategia electoral, en medio de las críticas por los desalojos y las dificultades para acceder a un hogar. Sánchez intentará defender las medidas aprobadas por su administración y llevar al PP a pronunciarse sobre estas políticas. Sin embargo, la estrategia también genera cuestionamientos ya que el consultor Antoni Gutiérrez Rubí advirtió que algunas decisiones podrían interpretarse como “manotazos de ahogado o señales de oportunismo electoral”.

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