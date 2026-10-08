Pedro Sánchez juega sus últimas cartas antes de las elecciones: qué medidas prepara

El gobierno español buscará aprovechar sus últimas semanas con plenas facultades para avanzar con iniciativas sobre salarios, pensiones y vivienda.

Pedro Sánchez buscará mantener activa la agenda del Gobierno hasta las elecciones del 29 de noviembre.

El gobierno de Pedro Sánchez buscará mantener activa su agenda hasta las elecciones generales del 29 de noviembre y prepara una batería de medidas sociales para aprobar durante las próximas semanas. El Ejecutivo conserva todas sus facultades hasta los comicios y pretende avanzar con iniciativas vinculadas al salario mínimo, las pensiones y la vivienda, entre otras áreas.

“ El Gobierno va a continuar gobernando ”, aseguró Sánchez después del Consejo de Ministros del martes, que aprobó dos decretos de emergencia relacionados con la vivienda. Hasta la celebración de las elecciones, el Ejecutivo no se encuentra en funciones y mantiene su capacidad para aprobar nuevas medidas .

La estrategia cuenta además con una particularidad parlamentaria: los decretos deberán pasar por la Diputación Permanente , donde el Gobierno puede conseguir su convalidación con sus socios de izquierda y el PNV sin depender necesariamente de Junts.

Uno de los primeros movimientos llegó desde el Ministerio de Trabajo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, inició los trámites para avanzar con una nueva suba del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de las elecciones.

La decisión continuaría una política que, según la información disponible, acumula un incremento del 66% desde la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa . Una vez establecida, un eventual próximo Gobierno podría revertir la medida, aunque hacerlo implicaría dar marcha atrás con un aumento salarial ya vigente.

Las pensiones aparecen como otro de los frentes en análisis. Su actualización suele definirse hacia finales de año, pero el Ejecutivo podría adelantar decisiones o anuncios antes de los comicios. Durante sus años de gobierno, Sánchez mantuvo la actualización de las prestaciones de acuerdo con el IPC y aplicó incrementos superiores para las mínimas.

La Moncloa y distintos ministerios controlados por el PSOE también analizan otras iniciativas de impacto social para los próximos Consejos de Ministros, en una dinámica similar a los denominados “viernes sociales” utilizados durante una legislatura anterior.

Vivienda, salarios y pensiones en el centro de la campaña

La intención del Ejecutivo es llevar al centro de la discusión electoral asuntos como la vivienda, el gasto social, las pensiones, el salario mínimo, la sanidad y la educación, y obligar al PP a fijar posición frente a cada una de esas cuestiones.

En ese escenario tendrá un papel particular la huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre, en plena campaña. El Gobierno intentará vincular la movilización con las políticas del PP, aunque dentro del propio oficialismo existen dudas sobre la posibilidad de capitalizar políticamente la protesta.

El Ejecutivo no participó en la organización de la huelga, pero manifestó su respeto por la convocatoria. Al mismo tiempo, buscará destacar el nuevo decreto aprobado para frenar desahucios y responder a parte de los reclamos vinculados con la crisis habitacional.

La vivienda será uno de los principales ejes de la estrategia electoral del oficialismo. REUTERS

Sánchez buscará mantener la iniciativa hasta las urnas

La estrategia oficialista apunta así a aprovechar hasta el último momento la capacidad del Consejo de Ministros para marcar la agenda política. Los decretos permitirán avanzar con algunas iniciativas que anteriormente encontraban obstáculos dentro de la coalición o dificultades para reunir apoyos en el Congreso.

El consultor Antoni Gutiérrez Rubí señaló que algunas de estas decisiones podrían ser interpretadas como “manotazos de ahogado o señales de oportunismo electoral”, aunque consideró que determinados votantes menos identificados con un partido “pueden ser sensibles a esos decretazos positivos”.

Con menos de dos meses hasta las elecciones, Sánchez buscará que la campaña se concentre en las políticas sociales y económicas, mientras el PP intentará poner el foco en el desgaste del presidente y otros asuntos que generan dificultades al Ejecutivo.