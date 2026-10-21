Emmanuel Macron calificó de "estúpidos" los dichos de Donald Trump sobre los disturbios y los migrantes + Agregar ámbito en









El mandatario francés acusó a dirigentes de otros países de utilizar la tensión social en Francia con fines políticos, en medio de las protestas por el aumento del costo de vida y los episodios de saqueos.

Macron cuestionó los dichos de Trump y otros dirigentes sobre los disturbios y la inmigración.

Emmanuel Macron calificó de “inaceptables” y “estúpidos” los comentarios de Donald Trump, y de otros dirigentes extranjeros que responsabilizaron a los migrantes por los disturbios en territorio francés. Además, denunció que algunos líderes utilizan la crisis social del país con fines electorales y advirtió sobre la difusión de noticias falsas y de imágenes creadas con inteligencia artificial.

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Las declaraciones se produjeron después de las protestas contra el fuerte aumento del costo de vida, que durante el fin de semana derivaron en enfrentamientos y saqueos en París y otras ciudades. Es por eso que, Trump afirmó sin pruebas que los migrantes musulmanes eran responsables de los episodios de violencia e instó al gobierno francés a tomar medidas para frenar la situación: “¡Cerrar sus fronteras y tomar el control antes de que sea demasiado tarde!”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje dirigido a Macron.

Desde Qatar, donde se encontraba al finalizar una gira por países del golfo Pérsico, el mandatario francés denunció que hubo una campaña de manipulación informativa después de los incidentes. “Y eso ha llevado a comentarios tan inaceptables como estúpidos, de muchas personas, incluidos líderes extranjeros”, sostuvo.

Macron cuestionó los dichos de Trump y otros dirigentes extranjeros, a quienes criticó por culpar a los migrantes de los disturbios ocurridos en Francia. Reuters Macron alertó sobre noticias falsas e imágenes creadas con IA En paralelo, Macron advirtió sobre la circulación de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial y publicaciones que describían una supuesta llegada masiva de migrantes e islamistas al país: “Hemos visto imágenes generadas por la IA que muestran escenas que en realidad nunca ocurrieron en Francia”.

También cuestionó a los dirigentes que reproducen esos contenidos durante sus campañas electorales. Según señaló, algunos políticos repiten información generada con inteligencia artificial o difunden versiones impulsadas por determinados sectores para instalar una interpretación de los hechos.

“Están utilizando a nuestro país para sus propias campañas políticas”, afirmó el mandatario, quien agregó que Francia no necesita ese tipo de intervenciones. Además, expresó su malestar con quienes critican al país a partir de esas versiones: “La realidad es que todas las personas que están hablando mal de nuestro país en este momento son personas que no aman nuestro país”.