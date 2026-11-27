El presidente francés se refirió a las restricciones impuestas por la UE a productos brasileños y volvió a cuestionar el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Desde el bloque sudamericano lo acusaron de desinformar.

El presidente francés apuntó contra los productos brasileños y desde el gobierno de Lula lo cruzaron.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron , calificó de “dopada” a la carne bovina de Brasil, celebró la restricción impuesta por la Unión Europea y volvió a defender la oposición de su país al acuerdo entre ambos bloques. Desde el gobierno de Lula da Silva y el Mercosur le respondieron.

El mandatario francés hizo esas declaraciones durante una reunión con organizaciones de productores, sindicatos y entidades del sector agropecuario francés en el Palacio del Elíseo

En ese marco, habló de “la carne dopada, si se me permite decirlo” y luego precisó que se refería a la carne del Mercosur y puntualizó: “Muy particularmente a la brasileña”. Macron afirmó que esa carne llegaba al mercado europeo sin cumplir las normas del bloque y destacó que “finalmente fue prohibida”.

Ante los representantes del agro, el presidente francés presentó las restricciones como un primer resultado de su política para proteger a los productores de lo que llamó “competencia desleal”. Argumentó que el bloque europeo debía exigir a sus proveedores las mismas reglas que les impone a sus agricultores.

A su juicio, el pacto con el Mercosur carecía de garantías equivalentes y de “cláusulas espejos” como el acuerdo que firmaron con Canadá. También adelantó que Francia buscará reforzar los controles sanitarios europeos.

La restricción que impuso la UE a Brasil a la que aludió Macron se aplica desde principios de septiembre de 2026 y alcanza a varias categorías de productos de origen animal, entre ellas la carne bovina y la aviar debido a la falta de información que garantizara que dicho país hubiera adoptado los requisitos del bloque.

Emmanuel Macron volvió a cuestionar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

La respuesta de Brasil y del Mercosur

El discurso de Macron llegó a oídos del Gobierno de Brasil y de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), desde donde rechazaron las acusaciones y aseguraron que considerar “dopada” a la carne brasileña carece de sustento científico. Además, afirmaron que perjudica la reputación de sus productores.

La administración brasileña lamentó los dichos del mandatario francés y aseguró que sus afirmaciones “difunden desinformación y contradicen la evidencia técnica y científica ampliamente disponible sobre la producción de proteína animal en Brasil”.

“La utilización de expresiones como ‘carne dopada’, sin sustento en evidencias científicas que acrediten riesgos para la salud de los consumidores, afecta injustificadamente la reputación de la producción brasileña y desconoce el trabajo, las inversiones y los esfuerzos realizados por sus productores y por las instituciones responsables de garantizar la sanidad e inocuidad de los alimentos”, sostuvo la federación.

La FARM recalcó que tanto Brasil como los demás países del Mercosur cuentan con sistemas de control sanitario, trazabilidad y certificación que les permitieron consolidar su presencia en los mercados internacionales.

“Esta situación trasciende el caso brasileño y constituye una preocupación para el conjunto de los países del Mercosur. Las exigencias sanitarias, ambientales y comerciales deben sustentarse en criterios objetivos, evidencia científica, transparencia y proporcionalidad. No deben convertirse en instrumentos de discriminación ni en barreras injustificadas al comercio internacional”, señaló.

Además, advirtieron que preocupa la utilización de medidas regulatorias y sanitarias con fines políticos o proteccionistas, particularmente cuando afectan el acceso a los mercados y alteran las condiciones de competencia para los países productores y exportadores de alimentos.

Respecto del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, pidieron preservar el equilibrio, la reciprocidad y la previsibilidad en la relación entre ambos bloques. “Los compromisos de apertura y acceso a mercados deben ser respetados por todas las partes”, señaló.

Las diez entidades que suscribieron el comunicado son la Sociedade Rural Brasileira, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Asociación Rural del Paraguay, Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural-Uruguay, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Sociedad Nacional de Agricultura-Chile, Confederación Agraria Nacional de Bolivia y la Confederación de Ganaderos de Bolivia.