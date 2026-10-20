Francia: cómo la izquierda y la derecha buscan capitalizar las protestas para ganar terreno frente a Emmanuel Macron

La crisis económica y los disturbios profundizan la polarización política a seis meses de las presidenciales, con dos candidatos que buscan capitalizar el descontento desde veredas opuestas.

Emmanuel Macron enfrenta una crisis marcada por las protestas, las restricciones presupuestarias y la polarización política.

La crisis social que atraviesa Francia se convirtió en una oportunidad para Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon , los principales referentes de la extrema derecha y la izquierda radical, respectivamente. A seis meses de las elecciones presidenciales de 2027, ambos buscan transformar el malestar por el costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y los disturbios en las calles en respaldo electoral, mientras Emmanuel Macron enfrenta el desgaste de su Gobierno.

Aunque parten de posiciones ideológicas opuestas, los dos dirigentes coinciden en cuestionar al oficialismo y en aprovechar una coyuntura que debilita al centro político. Sin embargo, Mélenchon pone el foco en la desigualdad y la necesidad de cambios estructurales , mientras que Le Pen se presenta como una garantía de autoridad y orden frente a la violencia.

El líder de La Francia Insumisa intenta vincular las movilizaciones con sus críticas al modelo económico francés. Su espacio defiende una mayor intervención del Estado, una fiscalidad más elevada para los sectores de mayores ingresos y una ampliación del gasto social para responder a las necesidades de la población.

En ese marco, Jean-Luc Mélenchon sostiene que las protestas no pueden analizarse únicamente a partir de los episodios de violencia. Durante una entrevista televisiva en medio de las manifestaciones, cuestionó a las cadenas de información continua por exagerar la dimensión de los disturbios y mostrar reiteradamente imágenes de los desórdenes, cuando, según su interpretación, la mayoría de las marchas se desarrolló pacíficamente.

La postura también alcanza a la actuación policial. La izquierda radical cuestiona los operativos de seguridad y acusa al Gobierno de responder con violencia a los reclamos. Refuerza su discurso contra el oficialismo y conectar con sectores jóvenes y habitantes de los suburbios, entre quienes su partido tiene un respaldo importante.

Jean-Luc Mélenchon cuestionó la cobertura televisiva de los disturbios y defendió la legitimidad de los reclamos sociales.

El desafío para Mélenchon será ampliar esa base electoral sin quedar asociado a los episodios de destrucción y saqueos que marcaron las protestas. Sus adversarios lo acusan de restarles importancia, mientras el dirigente insiste en que las reivindicaciones sociales no deben quedar eclipsadas por las imágenes de violencia.

Marine Le Pen se presenta como la candidata del orden

La estrategia de la líder del Reagrupamiento Nacional se apoya en otra dimensión de la crisis. Marine Le Pen reconoce la legitimidad de los reclamos por el aumento del costo de vida, pero atribuye los disturbios a la extrema izquierda y busca instalarse como la dirigente capaz de restablecer la autoridad del Estado.

El precio de los combustibles ocupa un lugar central en su campaña. La candidata propone reducir drásticamente el impuesto al valor agregado aplicado a estos productos, una iniciativa que recibió un amplio respaldo público y que apunta especialmente a los sectores rurales y semirrurales, donde el automóvil resulta indispensable para los desplazamientos cotidianos.

Marine Le Pen convirtió el aumento del precio de los combustibles en uno de los ejes de su campaña presidencial.

Le Pen también busca diferenciarse de Macron por su respuesta a la violencia. Mientras el Gobierno intenta recuperar el control de las calles, la dirigente sostiene que Francia necesita una conducción firme para garantizar el orden. Así, procura atraer tanto a quienes sufren el encarecimiento de la vida como a los votantes preocupados por la inseguridad.

Qué dicen las encuestas sobre las elecciones de 2027

La última encuesta de Elabe para BFMTV y La Tribune Dimanche ubica a Le Pen al frente de la intención de voto para la primera vuelta, con entre el 31% y el 33,5% entre los votantes registrados que tienen previsto participar.

El segundo puesto aparece más disputado. Édouard Philippe y Mélenchon registran un 15,5% cada uno, mientras que Raphaël Glucksmann alcanza el 15%, según el sondeo.

En los escenarios de segunda vuelta analizados por la consultora, Le Pen también se impondría a sus posibles rivales. Obtendría el 52,5% frente a Philippe, el 53,3% ante Glucksmann y el 69% en un eventual enfrentamiento con Mélenchon.

Los resultados muestran una ventaja de la extrema derecha, aunque el escenario puede cambiar durante los próximos meses. La evolución de las protestas y la capacidad de los candidatos para convertir el descontento en votos serán factores centrales de una campaña en la que el oficialismo aparece cada vez más condicionado por la polarización.

La extrema derecha busca presentarse como una alternativa capaz de recuperar el orden frente a los disturbios.

Macron, atrapado entre dos discursos opuestos

El presidente enfrenta una crisis que combina violencia callejera, dificultades presupuestarias, falta de consensos parlamentarios y un creciente malestar social. A diferencia de la movilización de los chalecos amarillos de 2018, cuando el Gobierno pudo recurrir a concesiones económicas, el margen fiscal actual es mucho más limitado.

En ese escenario, Le Pen y Mélenchon buscan capitalizar el desgaste del mandatario con respuestas contrapuestas. La primera promete autoridad y seguridad; el segundo plantea una transformación económica y social para atender las demandas de los sectores más perjudicados.

La disputa electoral ya se desarrolla en medio de las protestas, aunque todavía resta conocer si el descontento se traducirá en un respaldo mayor para los extremos o si otros candidatos lograrán disputarles el protagonismo.