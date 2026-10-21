Grecia se sumó a las movilizaciones estudiantiles con reclamos en las calles

En Atenas, alrededor de 10.000 personas participaron de una marcha para exigir mayor financiamiento estatal, mejores condiciones educativas y soluciones al encarecimiento de los alquileres.

Miles de estudiantes y docentes se movilizaron en distintas ciudades de Grecia para reclamar más inversión en educación pública, mejoras en las escuelas y medidas frente al aumento del costo de vida . En Atenas, unas 10.000 personas se manifestaron pacíficamente, según la policía, en una jornada que también estuvo marcada por los problemas para acceder a una vivienda y pagar los alquileres.

La protesta se enmarca en una ola de movilizaciones que atraviesa distintos países europeos, entre ellos Francia , Italia y Albania , donde los reclamos incluyen el encarecimiento de los gastos cotidianos y el deterioro de los servicios públicos.

Durante la marcha en Atenas, estudiantes secundarios y universitarios reclamaron mayor financiamiento estatal, aulas menos numerosas y mejores condiciones edilicias . La falta de viviendas accesibles para quienes estudian lejos de sus hogares también estuvo entre los principales motivos de la protesta.

Las dificultades económicas afectan especialmente a los jóvenes, que deben afrontar alquileres elevados y otros gastos básicos. Panagiotis Moschonas, un estudiante de ingeniería de 20 años, cuestionó la ayuda estatal destinada a cubrir parte de esos costos. Según explicó, el subsidio mensual de € 120 no alcanza para pagar la mitad de un alquiler y, además, se entrega al finalizar el año.

La situación también movilizó a los docentes, que convocaron una huelga para reclamar mejores salarios y denunciar el deterioro de las condiciones de trabajo en las escuelas . Algunos profesores y médicos del sistema público se sumaron a las medidas, por lo que hubo interrupciones en parte de los servicios educativos y sanitarios.

La ministra de Educación griega, Sofía Zacharaki, reconoció que el costo de la vivienda representa una dificultad para muchas familias. También señaló que el Gobierno tiene en marcha proyectos por más de €733 millones para construir residencias estudiantiles y mejorar las instalaciones educativas.

Grecia se sumó a las protestas estudiantiles en Europa con reclamos por la educación y el costo de vida.

Una ola de protestas que se extiende por Europa

Las movilizaciones en Grecia se suman a las manifestaciones registradas en otros países del continente, donde el aumento de los precios, las dificultades para acceder a una vivienda y los reclamos por mejores servicios públicos alimentan el malestar social. En Francia, las protestas derivaron en enfrentamientos, saqueos e incendios.

En medio de esa situación, el presidente francés, Emmanuel Macron, cuestionó a los dirigentes extranjeros que atribuyeron los disturbios a la migración. Durante una visita a Doha, criticó sus declaraciones y las calificó de “inaceptables” y “estúpidas”. También sostuvo que algunos políticos utilizan los acontecimientos en Francia con fines electorales y reproducen información que circula en internet, incluso contenidos generados mediante inteligencia artificial.

En Grecia, las manifestaciones suman presión sobre el Gobierno conservador del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, que afrontará elecciones a mediados de 2027. Aunque el país logró recuperarse de la crisis de deuda que atravesó entre 2009 y 2018, persisten las dificultades vinculadas con el poder adquisitivo, los alquileres y los costos de la energía.