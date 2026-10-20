Investigan a AFPs chilenas por pérdidas millonarias en fondos de pensiones + Agregar ámbito en









Siete entidades deberán responder por la caída del 10,4% registrada entre enero y septiembre en el instrumento más conservador del sistema, destinado a quienes están próximos a jubilarse. El retroceso equivale a unos u$s7.700 millones y afecta el patrimonio acumulado de millones de afiliados.

AFPs chilenas, bajo investigación por pérdidas previsionales.

La Superintendencia de Pensiones de Chile inició un procedimiento sancionatorio contra las siete administradoras privadas del sistema previsional para determinar si hubo incumplimientos en la gestión de las inversiones que provocaron fuertes pérdidas en los ahorros jubilatorios. El caso se centra especialmente en el fondo E, la alternativa más conservadora, que registró una caída del 10,4% entre enero y septiembre de 2026, equivalente a unos u$s7.700 millones.

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Las entidades alcanzadas por la investigación son Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida y UNO. El organismo regulador analizará si respetaron las obligaciones legales de lealtad y diligencia, que exigen administrar los recursos de los afiliados con responsabilidad y procurar tanto una rentabilidad adecuada como la seguridad de las inversiones. El inicio del proceso no implica que las administradoras sean culpables, sino que busca establecer si existieron faltas que justifiquen sanciones.

Chile: investigan a las AFP por pérdidas que afectaron a fondos de pensiones. AFP chilenas: analizan inversiones y posibles sanciones a directivos Uno de los puntos bajo análisis son los contratos financieros vinculados a las variaciones de las tasas de interés de Estados Unidos, mediante los cuales las administradoras buscaban obtener ganancias.

Sin embargo, el comportamiento del mercado terminó perjudicando el valor de las inversiones y afectó especialmente a los trabajadores que están próximos a jubilarse. Las pérdidas también reavivaron las críticas al sistema de capitalización individual chileno.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la decisión de avanzar con las actuaciones y sostuvo que las autoridades deben aplicar la ley con firmeza cuando corresponda. También recordó que, si se demuestra que un director incumplió sus obligaciones de cuidado y diligencia, puede tener que responder con su propio patrimonio.

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