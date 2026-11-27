Chile busca que la hija de Augusto Pinochet pague impuestos por la herencia que dejó el dictador + Agregar ámbito en









Se trata de una causa que se remonta al año 2009. Entre los bienes que dejó el dictador figuran varias propiedades junto a sumas que superan los miles de millones de dólares.

Pinochet dejó una herencia que incluyó varias residencias y un monton de u$s5 mil millones que aceptó su hija mayor Inés. BioBioChile

Entidades fiscales de Chile buscarán que la hija del dictador Augusto Pinochet comience a pagar impuestos por la herencia que dejó su padre. Se trata de Inés Lucía Pinochet, su primogénita y actual heredera de un monto cercano a u$s5 mil millones, en una causa que se remonta a 2009.

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La iniciativa parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR), que iniciaron una acción civil para que Inés pague una suma total de u$s100.000 en impuestos, multas e intereses.

La hija de Augusto Pinochet podría pagar impuestos por una herencia de u$s5 mil millones Por su parte, la heredera reclamó que el monto fue mal calculado, que existían pasivos y que hubo problemas para tramitar la posesión efectiva de los bienes. Además, argumentó que cedió la herencia a su hermano menor Marco Antonio.

El caso actualmente está radicado en la Corte Suprema chilena y pendiente de fallo, con sucesivas suspensiones de los cobros vigentes hasta principios de este mes.

Pinochet dejó una herencia que incluyó su residencia en Lo Barnechea, una casa en la precordillera de Santiago, un departamento en Valparaíso y otro en Viña del Mar, además de un sitio eriazo en Quinteros y cuatro vehículos de alta gama, entre otros activos.

El caso actualmente está radicado en la Corte Suprema chilena y pendiente de fallo, con sucesivas suspensiones de cobros vigentes. BioBioChile Cómo comenzó la causa La TGR presentó el pasado 23 de noviembre un escrito ante el 15º Juzgado Civil de Santiago, luego de que expirara la última suspensión judicial que impedía avanzar con el cobro. El conflicto se arrastra desde hace más de una década y enfrentó a la hija del dictador con el SII en distintas instancias judiciales. En 2009, cuando Inés aceptó el 7,14% de la herencia, correspondiente a bienes avaluados en $5.047 millones. Seis años más tarde, el SII determinó que la mujer no había declarado los impuestos correspondientes, calculando una obligación tributaria de $46,6 millones, cifra que, con multas e intereses, superó los $100 millones.

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