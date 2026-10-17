La izquierda española irá dividida a las elecciones tras fracasar la negociación entre el Frente Amplio y Podemos

Serán el 29 de noviembre. Las dos fuerzas solo presentarán candidaturas conjuntas en Canarias y la Comunitat Valenciana. La disputa por el liderazgo y por los puestos de salida frustró el acuerdo.

El Frente Amplio , integrado por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns, y Podemos no lograron acordar una candidatura conjunta antes de que venciera , a medianoche del viernes 16 de octubre, el plazo para registrar coaliciones de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Según eldiario.es, solo irán juntos en Canarias y la Comunitat Valenciana; en la mayoría del resto del país, incluida Madrid, presentarán listas separadas.

Las negociaciones se trabaron por el liderazgo y el reparto de candidaturas. El Frente Amplio propuso a Ada Colau como candidata a presidir el Gobierno, mientras que Podemos reclamó primarias abiertas y sostuvo a Irene Montero como cabeza de lista por Madrid, tras el proceso de primarias del partido. De acuerdo con Infobae, el Frente Amplio ofreció a Podemos puestos de salida en Madrid y Cataluña , una portavocía en el futuro grupo parlamentario y su integración en el resto de las listas. Colau llegó a plantear que renunciaría a la candidatura y cambiaría el nombre de la coalición, pero tampoco eso destrabó el acuerdo.

En Canarias, Podemos, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Nueva Canarias irán junto s bajo el nombre Unidad del Pueblo Canario. En la Comunitat Valenciana, las fuerzas a la izquierda del PSOE concurrirán con la marca Compromís-Front Valencià. En Cataluña, Podemos acordó con ERC no presentar listas propias a cambio de incorporar candidatos como independientes, un pacto que generó malestar entre los Comuns.

Desde el Frente Amplio sostuvieron que “Podemos no ha querido”. Por su parte, el coordinador de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, aseguró que intentaron cerrar un acuerdo hasta el último momento. Gabriel Rufián, impulsor de una lista unitaria, reconoció que fracasó en ese objetivo.

Pese a la ruptura, el PSOE y el Frente Amplio sí acordaron presentar una lista conjunta al Senado en 47 circunscripciones . El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó ese pacto de coalición de desesperados. En el acto de presentación del Frente Amplio, el ministro Pablo Bustinduy dijo: “Aquí no se rinde nadie”.

Elecciones en España: el PSOE se distancia del PP y alcanza una ventaja de 11,8 puntos

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) amplió su ventaja sobre el Partido Popular (PP) hasta los 11,8 puntos y se posicionó como la principal fuerza política de España, según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El estudio le asigna un 34% de intención de voto al partido del presidente Pedro Sánchez, mientras que los populares alcanzan el 22,2%, tras una caída de 3,3 puntos respecto de septiembre. Vox se ubica en el tercer lugar, con el 17,1% de los apoyos.

La medición se conoce después de que Sánchez adelantara las elecciones generales para el 29 de noviembre, en un escenario marcado por las discusiones sobre las políticas de vivienda. Los resultados muestran una mejora de los socialistas y un retroceso del PP, aunque otras encuestas recientes presentan un panorama diferente para la disputa electoral.

En el resto del escenario político, Sumar registra un 6,1% de intención de voto, cuatro décimas más que en el relevamiento anterior, mientras que Podemos cae al 3,1%. En cuanto a las preferencias para ocupar la presidencia del Gobierno, Sánchez reúne el 25,8%, frente al 9,6% del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el 9,1% de Santiago Abascal, referente de Vox.