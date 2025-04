La última aparición pública del papa Francisco: una misa de Pascuas marcada por la paz, la fe y la debilidad física

El papa Francisco falleció este lunes a las 7:35 de la mañana hora local en Roma, según informó el Vaticano. Su última aparición pública tuvo lugar el pasado domingo 20 de abril, durante la misa de Pascuas , en la que, aunque visiblemente debilitado, participó desde el balcón central de la basílica de San Pedro . Allí pronunció la tradicional bendición “Urbi et Orbi” , dejando un mensaje contundente en favor de la paz y la libertad religiosa.

Durante su discurso, el papa argentino instó a los líderes políticos del mundo a no sucumbir ante “la lógica del miedo que aísla” , y los exhortó a usar los recursos públicos para asistir a los más vulnerables . “Estas son las armas de la paz: las que construyen futuro, no las que siembran muerte”, expresó con firmeza.

“Lo vivo como puedo”: la Pascua más íntima del pontífice

La Pascua 2025 fue, sin saberlo, la última Semana Santa de Francisco. La misa del Domingo de Resurrección fue oficiada por el cardenal Angelo Comastri, pero el pontífice saludó brevemente con un “Buena Pascua” a los fieles. En días anteriores, había sido dado de alta tras 38 días de internación por una neumonía bilateral, lo que limitó su presencia en gran parte del calendario litúrgico.

Sin embargo, eso no le impidió cumplir con una de sus tradiciones más queridas: visitar la cárcel de Regina Coeli, como lo hacía cada Jueves Santo desde 2013. En silla de ruedas, compartió un encuentro con 70 reclusos, a quienes dedicó palabras de aliento y cercanía. “Cada vez que entro en un lugar así me pregunto: ¿por qué ellos y no yo?”, reflexionó ante los micrófonos.

Consultado por la prensa sobre cómo vivía la Semana Santa, respondió con humor: “Estoy sentado”, provocando risas entre los reporteros. Su presencia fue celebrada con aplausos por el personal penitenciario.

Una despedida silenciosa, pero elocuente

A pesar de su delicado estado de salud, el papa Francisco siguió cumpliendo funciones hasta el final. En sus últimos días, también recibió al personal del hospital Gemelli, donde había estado internado, como gesto de agradecimiento.

La imagen de Francisco en el balcón de San Pedro, débil pero firme, quedará como el último acto de un pontificado signado por la humildad, el compromiso social y la búsqueda de paz global. Su despedida terrenal fue serena y coherente con todo lo que predicó durante más de una década al frente de la Iglesia católica.