Lula da Silva desafía a Flávio Bolsonaro y anuncia que abrirá su secreto bancario y telefónico + Agregar ámbito en









La medida alcanza también a sus cinco hijos y busca presionar al senador del Partido Liberal para que acepte las mismas condiciones, en medio de la campaña por el balotaje del 25 de octubre, en el que el mandatario aspira a renovar su mandato.

Lula contraataca a Bolsonaro y ofrece revelar sus datos bancarios y telefónicos. Redes sociales

Luiz Inácio Lula da Silva anunció que presentará ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una autorización para que se conozcan sus movimientos bancarios y registros telefónicos, así como los de sus cinco hijos, y condicionó la iniciativa a que el senador Flávio Bolsonaro haga lo mismo con su patrimonio, sus empresas y su entorno familiar. La propuesta se da a pocos días del balotaje del 25 de octubre, en una campaña marcada por acusaciones cruzadas de corrupción y cuestionamientos sobre el origen de los bienes de ambos candidatos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandatario realizó el anuncio durante una actividad proselitista en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul. Allí planteó que las autoridades revisen la información patrimonial de los dos espacios políticos para que los ciudadanos puedan conocer más detalles antes de elegir al próximo presidente.

Uno de los puntos que mencionó fue la compra de una propiedad por parte de Flávio Bolsonaro, valuada en unos u$s2 millones. Lula reclamó explicaciones sobre cómo se financió la operación y cuestionó que el senador pudiera pagarla al contado sin aclarar de dónde obtuvo los fondos.

“No puedo admitir que un ciudadano que es senador de la República, que ha ganado el mismo salario que el presidente, pueda comprar al contado sin explicar de dónde salió el dinero”, afirmó.

El presidente de Brasil sostuvo que su decisión también busca proteger su imagen y la de su familia frente a las denuncias que forman parte de la disputa electoral. También, pidió que las acusaciones sean examinadas por las autoridades y que los votantes cuenten con información para evaluar a los aspirantes.

La iniciativa llega después del primer debate televisivo entre ambos candidatos de este domingo, en el que los señalamientos sobre presuntas irregularidades y patrimonios familiares ocuparon buena parte de la discusión. Luego del primer debate televisivo, Lula ofrece revelar sus datos privados y exige el mismo compromiso a Flávio Bolsonaro. Canal 7 Protesta frente a Meta por presunto trato desigual durante la campaña En paralelo a la disputa entre los candidatos, alrededor de 200 simpatizantes de Lula se manifestaron el lunes frente a las oficinas de Meta en São Paulo, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp. La concentración fue organizada por la plataforma Não Se Meta y reunió a integrantes de organizaciones sociales y sindicatos, que reclamaron explicaciones por el supuesto trato desigual a los contenidos políticos de los dos postulantes. Los manifestantes denunciaron que las publicaciones favorables al actual presidente habrían tenido menos difusión y que la herramienta de inteligencia artificial Meta AI habría rechazado pedidos para generar materiales a favor de Lula, mientras permitía producir contenidos relacionados con Flávio Bolsonaro. Bajo el lema “Meta, no te metas en nuestra elección”, exigieron mayor transparencia sobre el funcionamiento de los sistemas que administran y distribuyen publicaciones durante la campaña.