Flávio Bolsonaro visitó a Jair en prisión domiciliaria a 12 días del balotaje contra Lula en Brasil

El candidato presidencial brasileño recibió una autorización especial de la Corte Suprema para reunirse con su padre, condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. El encuentro se produjo en plena campaña electoral.

El candidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro , visitó este martes a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro , quien cumple una condena de 27 años de prisión bajo arresto domiciliario. La reunión se produjo a solo 12 días del balotaje del 25 de octubre, en el que el senador conservador enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva .

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El encuentro fue autorizado por el Supremo Tribunal Federal (STF) , que estableció una serie de restricciones para impedir que la visita se utilizara como una actividad de campaña electoral.

Flávio, de 45 años , llegó a la residencia de su padre en Brasilia acompañado por un convoy de vehículos, según constataron periodistas presentes en el lugar.

La autorización judicial se conoció el lunes, después de varios meses durante los cuales el candidato presidencial tuvo prohibido visitar personalmente al exmandatario.

El juez Alexandre de Moraes, encargado de supervisar las restricciones impuestas a Jair Bolsonaro, permitió el encuentro bajo la condición de que no se desarrollaran actividades políticas ni electorales. Además, estableció que Flávio no podrá divulgar "cualquier manifiesto o declaración" de su padre después de la reunión.

Flávio Bolsonaro afrontará el balotaje contra Lula el próximo 25 de octubre. Redes sociales

Por qué Flávio Bolsonaro tenía prohibido visitar a su padre

La restricción que impedía al senador reunirse con el expresidente estaba vigente desde julio, cuando difundió públicamente una carta de respaldo de Jair Bolsonaro a su candidatura presidencial.

El documento fue presentado durante una transmisión realizada a través de YouTube, una acción que la Justicia brasileña interpretó como una violación de las condiciones impuestas al exmandatario.

De acuerdo con la resolución de Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro tenía prohibido realizar manifestaciones públicas mediante redes sociales, tanto de manera directa como a través de terceras personas.

La difusión de aquella carta fue considerada una forma de eludir esas restricciones, por lo que el magistrado resolvió limitar los encuentros entre padre e hijo.

La nueva autorización permitió una visita presencial, aunque mantuvo las prohibiciones relacionadas con la utilización política de los mensajes del expresidente.

Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple su condena en su residencia por motivos de salud, vinculados con las secuelas de la puñalada que sufrió durante la campaña presidencial de 2018.

El exmandatario, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue condenado por su participación en la planificación de un intento de golpe de Estado después de perder las elecciones presidenciales frente a Lula en 2022.

Flávio Bolsonaro y Lula se enfrentarán en el balotaje del 25 de octubre

La visita se produjo en un momento decisivo de la campaña presidencial brasileña, después de una primera vuelta que dejó una diferencia ajustada entre los dos principales candidatos.

Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos, mientras que Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó aproximadamente el 45%, resultados que obligaron a definir la presidencia en una segunda vuelta.

El actual mandatario buscará conseguir un cuarto mandato presidencial, mientras que el senador intentará llevar nuevamente al bolsonarismo al Poder Ejecutivo.

Pese a encontrarse bajo arresto domiciliario, Jair Bolsonaro continúa siendo una de las figuras centrales de la derecha brasileña y mantiene una presencia destacada en la campaña de su hijo.

Su imagen aparece de manera recurrente en los actos y las manifestaciones públicas del candidato conservador, que convirtió la situación judicial del expresidente en uno de los temas de su discurso electoral.

En ese sentido, Flávio Bolsonaro prometió impulsar medidas para dejar sin efecto la condena de su padre en caso de alcanzar la presidencia.

La propuesta también contempla una iniciativa legislativa destinada a beneficiar a otras personas condenadas por los acontecimientos relacionados con el intento de desconocer el resultado electoral de 2022.

Jair Bolsonaro fue condenado a prisión por intento de Golpe de Estado contra Lula. X: @bbimbi

La amnistía a Jair Bolsonaro es uno de los principales debates políticos de Brasil

El resultado de las elecciones legislativas también adquirió relevancia para el futuro judicial del expresidente. Los comicios dejaron un Congreso de mayoría conservadora, una composición que podría facilitar el tratamiento de un proyecto de amnistía impulsado por sectores vinculados con el bolsonarismo.

La iniciativa que Flávio Bolsonaro prometió promover buscaría beneficiar tanto a su padre como a cientos de personas condenadas por los ataques contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia, el 8 de enero de 2023.

Aquella jornada, manifestantes bolsonaristas irrumpieron en edificios institucionales después de la asunción de Lula, en un episodio que derivó en numerosas investigaciones y condenas judiciales.

La eventual aprobación de una amnistía dependería del tratamiento legislativo y de los mecanismos constitucionales correspondientes, por lo que su concreción no está garantizada.

Mientras tanto, la situación judicial de Jair Bolsonaro continúa ocupando un lugar central en la disputa presidencial, especialmente por el compromiso de su hijo de promover medidas para revertir las consecuencias de la condena.

Con el balotaje previsto para el 25 de octubre, Flávio Bolsonaro y Lula afrontan los últimos días de campaña en un escenario de fuerte polarización política.

La visita al expresidente representó un nuevo episodio de esa disputa, aunque las condiciones fijadas por el Supremo Tribunal Federal buscaron impedir que el encuentro se transformara en una intervención directa de Jair Bolsonaro en la campaña electoral.