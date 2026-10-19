Malvinas: Donald Trump busca cerrar el comité de la ONU que respalda el reclamo argentino

Washington pidió terminar el mandato del Comité Especial de Descolonización, que promueve el diálogo entre Buenos Aires y Londres por la soberanía del archipiélago.

Estados Unidos propuso poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas , el organismo en el que la Argentina reclama cada año al Reino Unido que retome las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas . La iniciativa de la administración de Donald Trump se conoce en medio de una nueva escalada de tensión entre Buenos Aires y Londres.

La postura estadounidense quedó registrada en una resolución publicada el 15 de octubre, en la que la representante del país cuestionó el funcionamiento de la comisión y sostuvo que “dejó de cumplir su propósito original” . El documento no menciona específicamente a las Malvinas, aunque la eventual disolución del organismo afectaría el ámbito en el que la Argentina sostiene históricamente su reclamo diplomático.

Según la resolución GA/SPD/841, la representante del gobierno de Donald Trump ante la ONU solicitó el fin del mandato del comité y cuestionó algunas de sus actividades por considerarlas un desperdicio de recursos de Naciones Unidas.

Entre sus argumentos, sostuvo que más de 80 antiguas colonias se incorporaron a la ONU como Estados miembros, pero que el comité continúa revisando los mismos textos cada año. También criticó los viajes anuales a destinos del Caribe y el Pacífico Sur, al considerar que consumen tiempo y recursos de la organización.

También se refirió a Puerto Rico. Recordó que en 1953 la Asamblea General lo retiró de la lista de territorios no autónomos, aunque el comité continúa celebrando audiencias anuales sobre ese territorio: “Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos” en campañas políticas, afirmó.

El gobierno argentino busca frenar el avance de la explotación petrolera en las aguas que rodean las islas.

Creado en 1961, el Comité Especial de Descolonización, conocido como C-24, depende de la Asamblea General y tiene como objetivo impulsar el fin del colonialismo. Sus 29 Estados miembros analizan la situación de los territorios que todavía figuran como no autónomos. El Reino Unido administra 10 de los 17 incluidos en esa categoría, entre ellos las Malvinas.

El reclamo argentino y la disputa por el petróleo

La propuesta de Washington aparece en un momento delicado para la relación entre la Argentina y el Reino Unido. El gobierno de Javier Milei busca frenar la explotación petrolera en las aguas que rodean las islas y presentó una solicitud formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para pedir medidas contra el avance del proyecto Sea Lion.

Londres respondió con un respaldo explícito a las actividades de las empresas involucradas. La disputa también alcanzó al Congreso argentino, donde el Gobierno impulsa una Ley de Soberanía que contempla sanciones para compañías que presten servicios vinculados con la explotación petrolera en la zona. Según publicó LA NACION, empresas estadounidenses transmitieron sus preocupaciones por el alcance de la iniciativa y por la redacción de los artículos que establecen las posibles sanciones.

En junio, durante la reunión anual del comité, el canciller Pablo Quirno denunció la “militarización” y la “explotación unilateral de los recursos naturales” por parte del Reino Unido y reclamó que se reanude el diálogo directo sobre la soberanía.

El vínculo entre Milei y Trump, bajo la lupa

La iniciativa estadounidense también genera interrogantes por la relación entre Milei y Trump. El presidente argentino había respaldado su reclamo en la Asamblea General de la ONU, donde calificó al organismo de “inútil” y lo acusó de haber decidido “mirar hacia otro lado con la causa” de las islas. Además, volvió a convocar al Reino Unido a negociar una salida pacífica y discutir la explotación de los recursos naturales.

La administración de Donald Trump impulsa recortes presupuestarios y de personal en Naciones Unidas.

En los últimos meses, Trump había dejado abierta la posibilidad de revisar la neutralidad histórica de Estados Unidos sobre la soberanía del archipiélago e incluso se había ofrecido como eventual mediador. Sin embargo, desde su encuentro en Nueva York con el primer ministro británico, Andy Burnham, no hubo nuevos pronunciamientos públicos del mandatario estadounidense sobre el tema.

La propuesta para cerrar el comité se inscribe, además, en la estrategia de la administración republicana de reducir los gastos y el personal de Naciones Unidas y promover una reforma profunda de la institución. La decisión sobre el futuro del organismo corresponde a la Asamblea General, por lo que el planteo estadounidense no implica su disolución inmediata.