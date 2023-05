Ucrania ataca con drones instalaciones rusas de oleoductos: medios

MOSCÚ, 27 mayo (Reuters) - Ucrania atacó el sábado instalaciones de oleoductos en el interior de Rusia con una serie de aviones no tripulados, entre ellas una estación del oleoducto de Druzhba, y sus bombardeos causaron al menos dos muertos, informaron funcionarios y medios de comunicación rusos.

Los ataques ucranianos con aviones no tripulados dentro de Rusia han aumentado en las semanas recientes, y el New York Times informó de que los servicios de inteligencia estadounidenses creen que Ucrania estuvo detrás de un ataque con aviones no tripulados contra el Kremlin a principios de este mes.