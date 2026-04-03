Irán derribó dos aviones militares de EEUU: rescataron a un piloto, otro sigue desaparecido y crece la tensión en Ormuz + Seguir en









Desde Teherán desmintieron parte de la información y hasta ofrecieron una “generosa recompensa” por los tripulantes. Además, dos helicópteros estadounidenses que participaron del operativo de rescate habrían sido alcanzados por disparos iraníes.

Un F-15E Strike Eagle cayó en Irán.

En medio del conflicto en Medio Oriente, un avión F-15E Strike Eagle de Estados Unidos se estrelló mientras volaba en el sur de Irán. Según los reportes difundidos hasta el momento, uno de los pilotos fue rescatado, mientras que el otro permanece desaparecido. En paralelo, la tensión también escaló en torno al estrecho de Ormuz, después de que trascendiera que un segundo avión militar estadounidense, un A-10 Warthog, habría caído en las inmediaciones de esa zona estratégica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La recuperación del primer soldado se produjo durante una operación de búsqueda y rescate del ejército estadounidense, en la que también colabora Israel. En ese marco, un funcionario de Estados Unidos citado por NBC News aseguró que dos helicópteros militares que participaban del operativo fueron alcanzados por disparos iraníes, aunque todos los integrantes de las tripulaciones resultaron ilesos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente Donald Trump fue informado sobre el episodio, aunque evitó dar más detalles. Más tarde, el propio mandatario sostuvo que el derribo del caza no modificará las negociaciones con Teherán. “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, afirmó en declaraciones citadas por NBC News.

El dato sobre la caída del A-10 cerca de Ormuz no fue confirmado oficialmente por Washington, pero volvió a poner bajo la lupa a uno de los corredores marítimos más sensibles del mundo, clave para el transporte de energía y en el centro de las amenazas cruzadas entre Irán y Estados Unidos.

La recompensa de Irán Por su parte, desde Irán desmienten la información y ofrecen una "generosa recompensa" por los pilotos. Según el sitio ActualidadRT, el Cuerpo Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) publicó videos no verificados de aeronaves militares de Estados Unidos—helicópteros Black Hawk y un avión Hércules 130— sobrevolando la zona en operaciones de búsqueda.

iran Archivo. La guerra en Medio Oriente entra en su segundo mes. La versión de la recompensa es citada por la agencia de noticias The Associated Press, que la atribuye a una filial de la televisión iraní. Amenazas de Irán El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, aseveró que no habrá escapatoria para los estadounidenses, por mucho que quieran salir con dignidad del conflicto armado que desataron. "Los estadounidenses buscan una salida digna de la guerra. Incluso si declaran el fin de la guerra, no les dejaremos escapar: vengaremos la sangre de los mártires. Nuestras pérdidas deben ser compensadas y el agresor castigado", aseguró. Shekarchi concluyó que el conflicto en curso "no será como la 'Guerra de los 12 días'", cuando Donald Trump "pronunció las palabras 'alto el fuego' y luego volvió a prepararse para el siguiente ataque". También prometió que el estrecho de Ormuz "permanecerá cerrado a los estadounidenses y sionistas por mucho tiempo" y que los agresores no obtendrán acceso a la importante vía marítima "bajo ninguna circunstancia". La estrategia de Irán frente a la actual agresión "no es ojo por ojo ni cabeza por ojo". "Es castigar al atacante y hacer que se arrepienta de la guerra”, puntualizó.