Banco Coinag mejoró su calificación de riesgo tras una evolución favorable de sus resultados + Agregar ámbito en









La calificadora FIX elevó la nota de largo plazo de la entidad de BBB(arg) a A-(arg), con perspectiva estable. Destacó el crecimiento de los ingresos por servicios e intereses y los mayores resultados por títulos públicos.

Banco Coinag es una entidad financiera con origen en un grupo que tiene más de 50 años de trayectoria. Opera en todo el país y a través de su ecosistema de negocios digitales procesa más de 100 millones de transacciones al mes.

La calificadora de riesgo FIX subió la Calificación Nacional de Largo Plazo de Banco Coinag S.A. a A-(arg) con Perspectiva Estable, desde BBB(arg), con Perspectiva Positiva. Asimismo, confirmó la Calificación Nacional de Corto Plazo de la entidad bancaria en A2(arg), consolidando así su fortaleza en el sistema financiero argentino.

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Banco Coinag es una entidad financiera con origen en un grupo que tiene más de 50 años de trayectoria. Opera en todo el país y a través de su ecosistema de negocios digitales procesa más de 100 millones de transacciones al mes. La entidad tiene un foco de crecimiento en el desarrollo de negocios dentro del mercado de capitales y en los sectores más dinámicos de la economía argentina tales como el agro, la industria, real state, minería y Oil&Gas, con una mirada de cercanía y de sustentabilidad.

"Esta mejora en la calificación constituye una señal clara del posicionamiento institucional y comercial de nuestra entidad. Tenemos un diferencial claro al impulsar la innovación financiera a través de la integración de tecnología, tokenización y servicios para crear valor para los clientes tanto de la economía real como del ecosistema fintech en Argentina", indicaron en el Banco Coinag.

Desde la calificadora de riesgo FIX se señala que “durante 2026 la rentabilidad del banco evolucionó de manera favorable, básicamente debido al fuerte crecimiento de los ingresos netos por servicios y por intereses, así como mayores resultados por títulos públicos”.

FIX SCR es una agencia de calificaciones líder en la región, comprometida a elaborar opiniones de crédito precisas, oportunas y prospectivas a los mercados de crédito. FIX es líder en Cono Sur (Argentina, Paraguay y Uruguay), cubriendo con protagonismo todos los sectores: empresas, finanzas públicas, fideicomisos financieros, fondos, administradoras de activos, aseguradoras, SGRs, bancos y entidades financieras no bancarias.

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