Banco Coinag presentó su Marketplace para desarrolladores inmobiliarios + Agregar ámbito en









El banco lanzó una plataforma para desarrolladores que integra tokenización de activos reales y financiamiento, con nuevas alternativas para inversores inmobiliarios.

El mercado inmobiliario atraviesa un proceso de innovación que ya no se limita a cómo se diseñan y construyen los proyectos.

El Banco Coinag presentó su Marketplace para desarrolladores inmobiliarios y se convierte en el primer banco de argentina con soluciones para conectar activos reales, tokenización y financiamiento.

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Hernán Sefusatti presidente del Banco Coinag señaló que “Coinag no es un banco que se digitalizó. Es una infraestructura que le permite a sus clientes crecer. Hoy somos uno de los bancos que está a la vanguardia en cuestiones tecnológicas y de innovación, comercializamos activos tokenizados, nuestro lema es co-crear soluciones para nuestros clientes”.

El mercado inmobiliario atraviesa un proceso de innovación que ya no se limita a cómo se diseñan y construyen los proyectos.También alcanza la manera en que se comercializan, se financian y se conectan con nuevos inversores.

El desafío va más allá de incorporar tecnología blockchain al mercado inmobiliario. La propuesta busca analizar cómo estas nuevas herramientas pueden integrarse al sistema financiero para generar soluciones concretas y ampliar las alternativas disponibles tanto para desarrolladores como para inversores.

“Banco Coinag estableció una alianza estratégica con Pala, empresa líder en tecnología de tokenización, con el objetivo de acercar nuevas alternativas de inversión vinculadas a activos reales. A través de esta solución, aquellas personas que hoy no pueden acceder a la compra completa de un inmueble pueden invertir en una fracción del mismo mediante su tokenización, facilitando así el acceso a este tipo de activos”, explicó Sefussati.

Banco Coinag es una entidad financiera argentina de origen cooperativo con 12 años de trayectoria, especializada en el acompañamiento de cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones en todo el país. Opera en 78 localidades de 8 provincias y, a través de su ecosistema de negocios digitales (Agilpagos, Api Coinag), procesa más de 100 millones de transacciones mensuales. Su estrategia de sostenibilidad integra finanzas climáticas, inclusión financiera y gestión ambiental como ejes centrales del modelo de negocio. Coinag, a través de las billeteras integradas a su solución amplificada, administra más de 12 millones de CVU y tiene una influencia importante en el agro y la cadena agrícola.