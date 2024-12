Cómo es la empresa tecnológica del multimillonario Moishe Mana que abre las puertas de EEUU a las startups latinas

Otro de los negocios que llamó su atención fue el inmobiliario. Y puso toda su energía allí hasta que en la década del 90 se hizo famoso en el mundo del real estate por ser uno de los impulsores de la renovación del barrio Wynwood, en Miami, donde armó un distrito cultural que adquirió gran renombre internacional.

En paralelo también impulsó la revitalización del downtown Miami, proyecto para el cual sumó a su interés por las actividades inmobiliarias y culturales el ancla de la tecnología.

El conglomerado de empresas de Moishe Mana en la actualidad incluye entre sus principales a Mana Common (desarrollo urbano y revitalización de comunidades), Mana Contemporary (red de espacios para artistas, galerías y organizaciones culturales, Mana Fashion (apoyo y promoción de la industria de la moda), Mana Events (organización de actividades en sus propiedades relacionadas con arte, cultura, tecnología y negocios) y Mana Tech (desarrollo de un ecosistema tecnológico en Miami y otras ciudades).

Esta última compañía, Mana Tech, tiene fuertes vínculos con todo el universo de emprendedores de América latina, en particular con la Argentina. La firma cuenta en Buenos Aires con una oficina en la que trabajan ocho personas y es la única fuera de su sede central en Miami.

El CEO de Mana Tech también es argentino y emprendedor. Se llama Charly Esnal y vive en Miami desde hace 12 años. Allí conoció a Moishe Mana, quien lo puso al frente de su empresa con el objetivo de avanzar hacia su principal objetivo: dar impulso al ecosistema emprendedor latinoamericano y facilitarle el acceso al mercado y el financiamiento de Estados Unidos.

Charly Esnal 1.jpg El emprendedor argentino Charly Esnal vive en Miami hace 12 años. Es el CEO de Mana Tech.

“Mana Tech es un hub para emprendedores internacionales, fundamentalmente de América latina, ubicado en Miami que busca conectarlos con los actores que los ayuden a su crecimiento, ya sean mentores, inversores, entidades de gobierno, y otras entidades con las que tenemos relación”, explicó Charly Esnal durante una entrevista remota con Ámbito.

Periodista: ¿Cómo se vinculó con Moishe Mana?

Charly Esnal: Yo me vine a Miami hace doce años, buscando facilidades que en Argentina no tenía para desarrollar mi propia empresa. En 2017 armé Base Miami y trabajamos con entidades de gobierno o con partners corporativos o con aceleradoras locales en diferentes países de la región, seleccionando buenas compañías para traer a Miami y conectarlos con inversores del ecosistema de Estados Unidos. En cinco años apoyamos a 100 startups de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay.

Con Moishe nos conocimos en 2022 y él me dijo que le interesaba lo que yo hacía porque tenía un proyecto parecido, con la intención de abrir un puente a todos los emprendedores latinoamericanos. Me compró la empresa y me puso al frente de Mana Tech para que yo siguiera mejorando lo que estaba haciendo.

P.: ¿Cómo funciona el modelo de negocio de Mana Tech?

C.E.: Actualmente no tenemos ganancias, funcionamos casi como una fundación. Moishe quiere dejar un legado a la sociedad, él ama América latina y quiere algún día sea una sola América con Estados Unidos. En lo económico el objetivo es que Miami se transforme en un hub de tecnología y que vengan emprendedores y empresas de todo el mundo que antes elegían San Francisco o Nueva York. Y que eso de alguna forma después impacte en el negocio inmobiliario que tiene Moishe en la ciudad. Le cedemos gratuitamente los espacios para trabajar a cualquier startup que se quiera instalar. El retorno de la inversión tiene que ver con hacer crecer el valor del metro cuadrado de real estate.

Miami concentra el mayor fondeo para startups de América latina

P.: ¿A cuánto asciende la inversión anual en startups de los inversores de Miami?

C.E.: En toda Latinoamérica hoy se invierten unos 4 billones de dólares en startups. Y sólo desde Miami se invertían en los buenos años unos 5 billones. En 2023, fueron 2,4 billones de dólares de inversión. Pero más de la mitad del fondeo de toda Latam proviene sólo de Miami, ni siquiera hablo de todo Florida.

En 2023 apoyamos a 110 empresas de los mismos países con los que ya veníamos trabajando con Base Miami: Colombia, Argentina, Chile y Uruguay. Y ahora empezamos a trabajar con Brasil y México.

P.: ¿Cuántas de esas startups son argentinas?

C.E.: De las 110 startups que asistimos en 2023 apenas 10 por ciento fueron de Argentina. Nosotros trabajamos mucho más con Colombia, Chile y Uruguay porque tienen fondeo de los gobiernos para poder incentivar este tipo de iniciativas. Chile tiene un involucramiento muy grande del estado en fondear iniciativas a través de Corfo (Corporación de Fomento) que apoya al emprendedurismo y la innovación con un fondo propio. Argentina es uno de los países con más dificultades en cuanto a acceso al financiamiento para startups. Eso hace que la cantidad de empresas argentinas con las que trabajamos sea baja.

P.: ¿Cuáles son los sectores más buscados entre las startups?

C.E.: Si bien nuestra tarea no se enfoca en un vertical en particular, ahora estamos atendiendo a la parte de agrifoodtech, es decir innovación en alimentación con base en la tecnología. Ahí vemos muchas oportunidades y también en biotech.

Son dos áreas en las que Latinoamérica tiene un diferencial que no se encuentra en otra parte del mundo, por el acceso a la biodiversidad y porque hay muy buena educación en los científicos. Este diferencial en insumos más el talento que suelen tener un costo muy alto en otros países nos da una ventaja que antes era difícil de justificar. Estas áreas se están imponiendo como una marca particular del talento de la región, para competir con el resto del mundo.

Otro segmento que está muy desarrollado en Latam son las fintech porque existe una informalidad muy grande en la economía. Creo que con el nuevo gobierno de Trump con el resurgimiento de las criptomonedas, habrá un resurgimiento de las fintech, en particular con las cripto. Todavía no nos metimos en eso. De hecho tenemos una posición un poco defensiva porque Miami ya pasó por una burbuja cripto muy grande y le puso mucha energía, pero se quemó por la volatilidad que naturalmente tiene una tecnología tan nueva.

En 2025 nos vamos a concentrar en climatech, todo lo que son soluciones para el cambio climático, donde entra agrifoodtech como una de las sub industrias. Y ahí saldremos a buscar startups que tengan más impacto. El objetivo es seleccionar a las mejores startups de la región y traer un pool de inversores de Estados Unidos para que se pueda hacer la conexión.

P.: ¿Cuáles son las herramientas con las que trabajan para lograr los objetivos de Mana Tech?

C.E.: Desarrollamos cuatro iniciativas para lograr esto.

1. Los programas de aceleración y softlanding que el año pasado trajo 110 empresas de 19 países. Colaboramos con proColombia, proChile, Latus de Uruguay, la Cámara de software de Brasil, que son distintas entidades locales que nos contratan y hacemos ese trabajo.

2. Espacios físicos, que se lo cedemos a cualquier emprendedor que quiera venir a trabajar con su empresa. Abriremos más pisos, será un edificio completo para albergar comunidad tanto de los extranjeros como los locales que se acercan para conectarse. Tenemos 70 propiedades en el downtown Miami.

3. Eventos que organizamos para generar conexiones de forma orgánica. Este año haremos 100 eventos en nuestro edificio, todos relacionados con tecnología y emprendedurismo.

4. Empezamos a desarrollar lo que serán inversiones directas, pero está un poquito verde todavía y se podría concretar en el primer semestre de 2025. Por ahora hacemos el vínculo con inversores, pero la intención es que nosotros podamos invertir en alguna de estas empresas. Viene a solucionar un punto que no soluciona el ecosistema por sí mismo, que es el acceso de las startups de América latina al primer cheque para emprendedores. Es difícil que un inversor local les ponga plata para hacer sus primeros seis meses o año de gestión porque hay desconocimiento de quiénes son. Queremos cubrir ese bache y darle al emprendedor esa validación necesaria para atraer al inversor en base al respaldo de la actividad de Mana tech. Nosotros haríamos el primer cheque y el segundo lo haría un inversor estadounidense.