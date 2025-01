Después del default de Los Grobo: empresas del agro se mueven rápido para mostrar solvencia

Por caso, otra gigante del sector, Rizobacter, parte del Grupo Bioceres, también fue señalada por sus altos vencimientos de deuda a corto plazo. En respuesta, esta semana tomó una medida para tranquilizar al mercado: recompró Obligaciones Negociables (ON) en manos de inversores. Específicamente, se trató de la ON Serie VIII Clase A, por un valor nominal de u$s2,7 millones. Tras la recompra, esa deuda será cancelada. “Una vez efectuada la cancelación parcial de las ON Serie VIII Clase A que se encuentran en poder de la sociedad, y considerando el pago efectuado el 10 de agosto de 2024 correspondiente al 25% del valor nominal emitido, el valor residual ascenderá a u$s12,29 millones”, explicaron desde la empresa.